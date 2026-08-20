Carreras de Caballos de Sanlúcar 2026: fechas, horarios y dónde ver gratis por televisión

Los amantes de la hípica podrán seguir disfrutando este fin de semana del último ciclo de competición en la 181ª edición de Carreras de Caballos de San Lúcar de Barrameda 2026. Estas carreras se celebrarán los días 21, 22 y 23 de agosto en la conocida playa gaditana de Sanlúcar de Barrameda, reuniendo a numerosos espectadores. La ventaja principal para poder vivir este evento anual es que es totalmente gratis. Además, aquellas personas que no puedan desplazarse hasta Sanlúcar podrán seguir la competición en abierto a través de Canal Sur y de su plataforma digital Canar Sur Más.

Las fechas y los horarios

Este segundo ciclo comenzará el viernes 21 de agosto con una primera prueba que estará prevista para las 15:45 horas, coincidiendo con el Gran Premio de Andalucía. El programa continuará el sábado 22 y el domingo 23 de agosto con carreras durante toda la tarde. Por otro lado, el horario aproximado se sitúa entre las 16:30 y las 21:30 horas, aunque la celebración de las pruebas depende de las condiciones de la marea y de la puesta de sol. El primer ciclo de esta laureada competición se celebró los días 8, 9 y 10 de agosto. Así que, las fechas y los horarios de este fin de semana serían los siguientes:

Viernes 21 de agosto: desde las 15:45 horas.

Sábado 22 de agosto: jornada de tarde, aproximadamente entre las 16:30 y las 21:30 horas.

Domingo 23 de agosto: jornada de tarde, aproximadamente entre las 16:30 y las 21:30 horas.

Aunque, estos horarios podrían sufrir algunos ajustes en función de las condiciones de la playa y de la bajamar.

¿Dónde se pueden ver?

El beneficio de estas carreras es que no se necesita pagar la entrada para vivir desde la arena de la playa el evento. Los espectadores pueden colocarse en las zonas libres de Bajo de Guía, La Calzada y la playa de Las Piletas. Por lo tanto, el acceso de pago corresponde a los espacios habilitados en el recinto de palcos y tribunas. Así que, quienes quieran disfrutar del espectáculo sin comprar entrada podrán acudir directamente a las zonas públicas de la playa y elegir un punto desde el que seguir el recorrido de los pura sangre.

Las carreras online

Aquellas personas que prefieran seguir las Carreras de Caballos de Sanlúcar desde casa lo podrán hacer desde Canal Sur, ya que ofrecerá cobertura del acontecimiento y retransmisiones en abierto para Andalucía. Esta competición tambien podrá seguirse a través de Canal Sur Más, la plataforma digital de la cadena pública andaluza que emitirá contenido constantantemente relacionado con las jornadas y sus retransmisiones. Además, la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda actualiza los resultados y la información de las pruebas a través de sus canales oficiales.

El broche final

El segundo ciclo de las Carreras de Caballos pone el broche final a la edición de 2026 de uno de los acontecimientos deportivos y turísticos más singulares de Andalucía. Unas pruebas que se realizan sobre la arena de la playa cuando la bajamar deja las condiciones adecuadas para que los caballos puedan competir. Por ello, son tres las jornadas de carreras gratuitas desde la playa y seguimiento en abierto por televisión y streaming. Un momento en el que Sanlúcar fomenta de nuevo este fin de semana la deportividad y el turismo andaluz.