80 años después geólogos analizan la arena de una playa del Desembarco de Normandía y no dan crédito a lo que han encontrado

Si alguien viaja hoy a las playas de Normandía, lo más normal es acordarse o hacer referencia a lo que ocurrió allí en 1944, cuando las tropas aliadas desembarcaron para llevar a cabo la que se conoce como Operación Overlord con el fin liberar a Francia de los nazis. Un lugar histórico, escenario de una de las operaciones militares más intensas del siglo XX y que si bien hoy en día es sólo una playa, lo cierto es que todavía conserva restos de esa historia.

Y no, no está en los restos visibles ni en las estructuras que aún se conservan, sino directamente en la arena o más bien, mezclado con ella, formando parte del propio terreno tal y como descubrieron hace años varios geólogos al analizar muestras recogidas en Omaha Beach. De este modo, lo que a día de hoy, parecía una playa más escondía en realidad una pequeña parte de la historia, no en forma simbólica, sino física, medible y bastante sorprendente.

Geólogos analizan la arena de una playa del Desembarco de Normandía

La historia empieza en 1988, cuando los geólogos Earle McBride, de la Universidad de Texas en Austin, y Dane Picard, de la Universidad de Utah, se encontraban en Francia realizando un trabajo de campo. En un momento de descanso decidieron acercarse a Omaha Beach, uno de los puntos más conocidos del desembarco aliado.

No fue una visita especialmente cómoda. El día era frío, húmedo y con bastante viento. Aun así, caminaron por la playa y, casi por costumbre, recogieron una pequeña muestra de arena. Algo que para ellos formaba parte del trabajo y que, en ese momento, no tenía nada de especial. La muestra quedó guardada durante años, sin demasiada atención, hasta que decidieron analizarla con más detalle. Y ahí es donde todo cambió.

Lo que apareció bajo el microscopio

Cuando comenzaron a observar la arena, lo primero que encontraron fue lo esperable: cuarzo, feldespatos y otros minerales habituales en cualquier playa, pero entre los granos aparecieron también pequeños fragmentos metálicos, algunos de tamaño casi imperceptible, otros algo mayores, pero todos con rasgos que no encajaban con procesos naturales. Tenían bordes redondeados, superficies rugosas, un brillo apagado y señales claras de oxidación.

Tras analizarlos con mayor precisión, la conclusión fue bastante clara. Aquellos fragmentos eran restos de metralla. Es decir, partículas procedentes de las explosiones que tuvieron lugar durante el desembarco de Normandía. Junto a ellos también aparecieron pequeñas esferas de hierro y de vidrio. Estas se habrían formado por el calor extremo de las detonaciones, capaz de fundir materiales y generar esas formas redondeadas al enfriarse rápidamente.

Una proporción que sorprende

El hallazgo no se quedó en una simple observación curiosa. Los investigadores fueron más allá y trataron de cuantificar lo que tenían delante. Tras estudiar la muestra, calcularon que aproximadamente el 4% de la arena estaba formada por estos restos derivados de la batalla. Una cifra que, vista con perspectiva, resulta bastante llamativa ya que significa que una parte real de la playa sigue siendo consecuencia directa de lo que ocurrió allí en 1944.

Los propios geólogos señalaron que ese porcentaje podría variar según la zona o las condiciones del mar en el momento de la recogida. Aun así, sirve para hacerse una idea bastante clara del impacto que tuvo el desembarco. No hay que olvidar que Omaha Beach fue uno de los puntos más duros de la Operación Neptuno la fase inicial del desembarco, junto a otras playas como Utah, Gold, Juno o Sword. La cantidad de munición utilizada fue enorme, y una parte de ella sigue presente, aunque haya cambiado de forma.

Una huella que no durará para siempre

Lo más curioso de todo esto es que nada de esto se percibe a simple vista. La playa parece completamente normal. Pero si se observa con detalle, la historia aparece en forma de pequeños fragmentos. Algunos de ellos corresponden a magnetita con características poco habituales, lo que apunta a que su origen está relacionado con procesos violentos, no naturales.

Las esferas de vidrio también resultan llamativas. Presentan burbujas internas, pequeñas imperfecciones y formas irregulares, señales de que se formaron en condiciones extremas y en un enfriamiento rápido tras las explosiones. Cada uno de estos granos funciona, en cierto modo, como un registro microscópico de la batalla. No cuentan la historia de forma visible, pero la contienen.

Pero a pesar de lo sorprendente del hallazgo, los propios investigadores ya advirtieron que estos restos no permanecerán indefinidamente. El entorno sigue en movimiento. Las olas arrastran la arena, los granos chocan entre sí y el hierro se oxida poco a poco. Ese proceso va desgastando los fragmentos hasta hacerlos cada vez más pequeños así que con el tiempo, acabarán desapareciendo y los cálculos que realizaron apuntaban a que este proceso podría alargarse durante aproximadamente un siglo más. Después, esos restos serán tan diminutos que resultarán irreconocibles o habrán sido arrastrados por el mar.