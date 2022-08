Elías Bendodo, coordinador general del PP y presidente de los populares malagueños, se ha referido este miércoles al boicot durante el acto por el quinto aniversario del atentado del 17 de agosto en La Rambla y Cambrils (Tarragona), que «todo lo que no sea el 100% del acto dedicado en reconocimiento a las víctimas de aquel fatídico día se estarán haciendo las cosas mal».

Así se ha pronunciado Bendodo tras ser cuestionado este miércoles en Málaga por los periodistas ante la presencia de unas 40 personas en las inmediaciones de La Rambla, donde se estaba celebrando este miércoles el homenaje, con carteles de ‘Reclamamos responsabilidades’ y ‘Queremos saber la verdad’.

Además, han abucheado a las autoridades en distintos momentos de la ceremonia y, durante el minuto de silencio en homenaje a las víctimas, uno de los manifestantes ha gritado: «Vamos a dar un pequeño susto a Cataluña», en relación a unas declaraciones que realizó el excomisario José Manuel Villarejo.

Ante esto, Elías Bendodo ha declarado que, «tristemente, el protagonismo en este acto deben tenerlo las víctimas y no puede haber otro protagonismo que no sea ese. Por tanto, todo lo que no sea el 100% del acto dedicado en reconocimiento a las víctimas de aquel fatídico día se estarán haciendo las cosas mal», ha zanjado.

Sequía

Bendodo también ha advertido este miércoles del problema de la sequía y ha señalado que es necesario un plan nacional, además de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «por una vez, empiece dialogando y convocando la conferencia de presidentes de forma urgente por esta cuestión, que ya vamos tarde en materia de luchar contra la sequía».

«Necesitamos un Gobierno que se dé por enterado del gravísimo problema que padecemos por esa falta de agua», ha señalado y ha insistido en que Sánchez «convoque cuanto antes la mesa nacional de la sequía, movilice inversiones y aproveche los fondos europeos, ahora que están para estas cuestiones».

También Bendodo ha dicho que el PP «vuelve a tender la mano para afrontar esta crisis» y ha dejado claro que «España no se merece un Gobierno que la única solución que quiere aplicar para la sequía es mirar al cielo y esperar que llueva, eso no es serio».