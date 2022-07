Elías Bendodo Benasayag, (Málaga, 18 de agosto de 1974), se despide como Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior y como Portavoz de la Junta de Andalucía. En su última entrevista como tal, concedida a OKDIARIO Andalucía, el nuevo coordinador general del PP ha hablado sobre las diferencias entre el PP de Pablo Casado y el de Alberto Núñez Feijóo y sobre su futuro como diputado autonómico y senador en representación de Andalucía.

PREGUNTA.- ¿Cómo ha marcado que entrase en política por una tragedia? (En 2000, cuando Bendodo tan sólo tenía 24 años, debutó como concejal del Ayuntamiento de Málaga tras el asesinato de José María Martín Carpena (PP) a manos de ETA)

RESPUESTA.- Lo ha marcado absolutamente en todos los parámetros. Yo estaba feliz en mi trabajo profesional. Soy abogado. Lo compatibilizaba con mi responsabilidad en las Nuevas Generaciones del PP, y con 24 años, iba yo en una lista del PP, de relleno que se llama.

Por las circunstancias que sean, esa lista corrió en varios puestos y el último fue por el asesinato de Martín Carpena, y yo entré. Con 24 años me vi siendo concejal en unas circunstancias dolorosas y excepcionales. Y a partir de ahí eso ha marcado decididamente mi evolución en política. A partir de ahí fui concejal en el Ayuntamiento de Málaga, después presidente de la Diputación, y ahora consejero. Cargo que dejo en los próximos días.

P.- ¿Cómo afronta esta nueva etapa? Pasa de gestionar una comunidad con Juanma Moreno a intentar gobernar el país.

R.- Bueno, fue lo mismo en Andalucía. Al final, yo disfruto más del camino que de la meta. Disfruto más de la senda que de la posada. El reto de hace unos años era construir una alternativa al Gobierno socialista instalado en Andalucía después de 37 años, y Juanma y yo empezamos un camino, despacio, hasta que llegó diciembre del 18 y ahora junio del 22, cuando se ha consolidado el cambio en Andalucía.

Me lo planteo como otro reto. Igual que ayudé a Moreno, se trata de ayudar a Feijóo a llegar a la Moncloa. En este caso, el cambio en España es urgente. Urgente y necesario. El devenir de la situación política del Gobierno invita a pensar que la situación es insostenible dentro del Gobierno. Un presidente del Gobierno que dedica el 50% del tiempo a resistir y el otro 50% del tiempo a combatir la oposición interna que tiene dentro del Gobierno, no puede dedicarle ni un minuto a solucionar los problemas de inflación que tienen los españoles.

P.- ¿Se siente beneficiado por el proceso de cambios que se han producido en el PP?

R.- Bueno, no se trata de eso. Yo creo que el PP ha sido capaz de solucionar en tiempo récord una crisis que parecía que iba a durar una eternidad. En cuestión de días. De semanas. Y el PP de Feijóo, que lleva tres meses funcionando, ha conseguido que se deje de hablar del PP para que se hable de los problemas de los españoles y de cómo el PP los puede resolver, ese es el gran cambio en estos algo más de 100 días de Feijóo en el PP. Por tanto, se trata de conseguir, y creo que se ha conseguido en estos 100 días, que el PP ya no se ha visto como la oposición sino como la alternativa. El PP es la clara alternativa al Gobierno bipartido que hay en España.

P.- ¿Pablo Casado tenía más injerencias a la hora de dejar formar gobiernos que Alberto Núñez Feijóo? ¿Da Feijóo da más libertad?

P.- Más que libertad, es confianza. A los liderazgos territoriales y a los territorios. Yo creo que es importante confiar en las personas que te rodean en tu equipo y dejarles trabajar y hacer. Feijóo deja trabajar, deja hacer y te da confianza. Y eso es muy importante

P.- ¿Qué cree que ha visto en usted Feijóo?

R.- Pues no lo sé. Pero lo que habrá visto, supongo, es la experiencia de años de Gobierno, tanto en el Ayuntamiento de Málaga, como en la Diputación y, sobre todo, en la Junta de Andalucía.

P.- ¿A nivel nacional, usted sería capaz de sentarse con Bildu o con ERC?

R.- Hombre, hay determinadas líneas rojas que no hay que superar nunca en política. Yo creo que hay que hablar y pactar con casi todos. Pero hay determinadas líneas rojas que no se deben superar.

P.- Y esas líneas rojas son estos partidos…

R.- Sí, nosotros con ERC y con Bildu no tenemos nada que hablar. Creo que somos el agua y el aceite, y, por tanto, cada uno tiene su postura definida sobre unas cuestiones que ambos partidos definimos. Por tanto, ahí no habría ningún avance.

P.- ¿Rechazaría sentarse con Otegi?

R.- Sería una falta de respeto a las víctimas, sí.

P.- ¿Qué mensaje le daría a los andaluces en su última entrevista como consejero de Presidencia?

R.- Que nada termina aquí, sino que empieza todo. El nuevo Gobierno del impulso para Andalucía evidentemente tiene que sacar lo mejor de nuestra tierra. Como decía antes, como el mundo es redondo, esto no tiene por qué ser un fin, puede ser un comienzo. Yo no me voy de Andalucía, voy a ser diputado por esta tierra, soy de Málaga, y siempre estaré vinculado a la tierra por la que he trabajado.

P.- ¿Se marca objetivos?

R.- Yo no me planteo objetivos. Intento plantearme metas. Las voy cumpliendo y vamos avanzando.