Bendodo no abandonará Andalucía y confirma que será diputado y senador por la comunidad

El portavoz en funciones de la Junta y coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha confirmado este martes que será diputado autonómico y senador en representación de Andalucía y seguirá vinculado a la comunidad a pesar de saltar de San Telmo a Génova para ser figura clave en el nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo.

El también consejero andaluz en funciones de la Presidencia, Administración Pública e Interior ha afirmado al respecto que no se irá de Andalucía, si bien a partir del 1 de septiembre ha de estar ya viviendo en Madrid para centrarse de lleno en sus responsabilidades en la dirección nacional del Partido Popular.

«Salvo sorpresa de última hora no voy a estar en el Gobierno de Juanma Moreno, porque tengo asignadas responsabilidades en el PP que me exigen dedicación plena», ha recalcado Bendodo en tono irónico, puesto que ya está confirmado que no estará en el nuevo Ejecutivo autonómico de Juanma Moreno.

«Yo estaba hasta ahora a medio gas en la dirección nacional y a partir de septiembre, full time», ha agregado. Bendodo se ha mostrado «absolutamente agradecido» a Moreno por haberle dado la oportunidad de ser consejero portavoz de la Junta durante la pasada legislatura y dejarle ahora marchar para asumir su reciente tarea en el partido a nivel nacional.

El coordinador general popular se ha pronunciado de este modo durante su intervención en una conferencia y desayuno-coloquio organizado por el Grupo Joly, donde ha sido presentado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

«No me voy a ir»

Bendodo ha insistido en que el «tándem» formado con Moreno no se rompe: «Es ante todo mi amigo y después mi presidente». Y, como buen amigo, ha apuntado que seguirá dándole consejos. Sobre el futuro Gobierno andaluz que se conocerá a final de mes, ha indicado que Moreno «no suelta prenda».

Preguntado sobre si la etapa en la política nacional se la plantea de forma temporal para luego volver a Andalucía, ha remarcado: «No pienso volver porque no me voy a ir, voy a ser diputado y seré senador por Andalucía con Javier Arenas». Al respecto, ha señalado además que su casa seguirá estando en Málaga.

Bendodo ha subrayado que la etapa en la política nacional es ilusionante porque el «gran reto» por delante es que Alberto Núñez Feijóo sea el nuevo presidente de España. «Estaré encantado de ayudar para que Feijóo llegue a ser presidente de todos los españoles», ha manifestado.

Almeida alaba a Bendodo

Por su parte, Martínez Almeida ha indicado que Bendodo está llamado a «grandes metas y a jugar un papel determinante en la política nacional» y para que España tenga este color azul «especial» que ha logrado en Andalucía con la mayoría absoluta de Juanma Moreno en las elecciones autonómicas del pasado 19 de junio.

El alcalde madrileño ha añadido que Bendodo es uno «de los principales muñidores de esa mayoría absoluta» y ahora es la «mejor correa de transmisión» de esa mayoría absoluta en Andalucía para lograrla también en el conjunto de España.

Martínez Almeida ha destacado la «habilidad política y humana y la inteligencia emocional» de Bendodo, una persona que sabe construir equipos y atraer el talento. Como coordinador general del PP, ha agregado, tiene la responsabilidad última de poner en forma al partido y decirle a los españoles que el proyecto del PP está siempre a su servicio.

«Feijóo tiene la suerte y el privilegio de contar con Bendodo para llegar a la Moncloa», ha apuntado Almeida. El malagueño le ha agradecido su «generosa presentación» y ha considerado «un honor» que sea el alcalde de la ciudad en la que va a vivir a partir del 1 de septiembre.