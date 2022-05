Bendodo charla con Ojeda: “Creo que a Espadas le obligó el PSOE a presentarse para echar a Susana Díaz”

En la charla que Álvaro Ojeda ha tenido con el coordinador general del PP, Elías Bendodo, han tenido tiempo para hablar del futuro de quien ha sido consejero de Presidencia de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, sobre el candidato socialista Juan Espadas y sobre la corrupción del PSOE de Andalucía (PSOE-A).

Ojeda (O): ¿Dónde se va a quedar Elías Bendodo después de verano? ¿Va a vivir en Sevilla? ¿Va a vivir en Madrid?

Bendodo (B): Yo vivo en Málaga. Luego, habito en Sevilla y habitaré en Madrid y estaré moviéndome. En cualquier caso, al servicio de los andaluces siempre. Es cierto que ahora tendré una responsabilidad a nivel nacional. Me pidieron en su momento, y lo hice con orgullo, de ayudar a mi amigo Juanma Moreno a ser presidente de la Junta y ahora voy a intentar ayudar a que el presidente Feijóo sea presidente del Gobierno. La experiencia en Andalucía debe servirnos para que también haya un cambio en el Gobierno de España como lo hubo en Andalucía.

O: Están criticando a Juanma Moreno porque sale más grande su nombre que el logo del PP…

B: Si eso es todo lo que dice la oposición es que se han quedado sin argumentos. Yo siempre les dije que para ganar el partido hay que meter más goles y no dar más patadas. Y Juan Espadas y compañía están dando patadas. Cuando no tienes alternativa, te dedicas a eso.

O: ¿Qué piensas de Juan Espadas?

B: Yo creo que fue buen alcalde y es un mal candidato. Andalucía es muy grande… Es que, al final, para querer ganar unas elecciones hay que querer presentarse a unas elecciones. Esa pregunta Juan Espadas todavía no la ha respondido. Yo creo que él estaba cómodo en la alcaldía de Sevilla y le obligaron a presentarse para quitar a Susana Díaz. Por tanto, si tú no quieres presentarte a unas elecciones es muy difícil que ganes las elecciones. Si no sabes presentarte a las elecciones, es muy difícil ganar las elecciones. Juanma Moreno quiere presentarse, quiere ganar y tiene la cabeza en Andalucía”

O: Cuando entréis en la Moncloa, ¿qué temes encontrarte?

B: San Telmo era el lugar más oculto que tenía el socialismo. Nunca había entrado nadie ahí. Era el sitio más escondido para los andaluces. Hemos abierto puertas y ventanas. Hemos conseguido, con medidas transparentes, que los andaluces sepan lo que se hace ahí. Andalucía en los últimos años ha sido noticia por los casos de corrupción. Ahora es noticia porque lideramos la creación de empleo en España, de autónomos, de exportaciones o de empresas.