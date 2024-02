La Audiencia de Sevilla paraliza el informe de la Junta de Andalucía contra el indulto a Griñán

La Junta de Andalucía registraba este martes un escrito en la Audiencia Provincial de Sevilla en el que alegaba «debilidades» en la petición de indulto presentada por el ex presidente socialista, José Antonio Griñán, condenado a seis años y un día de cárcel por malversación en el Caso ERE. En su escrito, la Administración autonómica andaluza argumenta que ésta medida de gracia no está justificada porque «no se aprecia arrepentimiento» y porque «no se ha devuelto lo defraudado», en torno a los 680 millones de euros malversados. Tras ello, la Audiencia de Sevilla ha acordado suspender el trámite conferido al Gobierno andaluz hasta que sean resueltos los recursos de súplica del citado dirigente y de la ex consejera Carmen Martínez Aguayo. Ambos se han mostrado contrarios a que se solicite un informe a la Junta de Andalucía respecto a este asunto ya que entienden que el Gobierno andaluz no es parte en estas actuaciones en cuestión.

«Dada cuenta del escrito presentado por la letrada de la Junta de Andalucía de fecha 14/02/2024, únase a los autos. Queda en suspenso el trámite conferido a la misma para emitir su parecer sobre la petición de indulto en tanto se resuelvan los recursos de súplica interpuestos por las representaciones de Carmen Martínez Aguayo y José Antonio Griñán», figura textualmente en la nueva providencia emitida por la Sección Primera de la Audiencia.

La defensa del expresidente socialista de la Junta José Antonio Griñán, condenado a seis años y un día de cárcel por malversación en el «procedimiento específico» de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos autonómicos, había formulado un recurso de súplica contra la decisión de solicitar a la Junta de Andalucía que informase sobre las peticiones de indulto.

En concreto, el recurso de súplica se dirige contra la providencia en la que la Sección Primera exponía que «dada cuenta del informe del Ministerio Fiscal, únase a los autos de su razón y dese traslado por tres días al letrado de la Junta de Andalucía, como única parte perjudicada, para que emita su parecer sobre la petición de indulto».

Ello, recordémoslo, en un marco en el que la Sección Primera de la Audiencia debe pronunciarse ante el Ministerio de Justicia sobre las peticiones de ocho de los nueve ex dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía que han solicitado ser indultados de sus respectivas penas de cárcel por malversación en el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos.

Pena de Griñán suspendida

En el caso del ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado a seis años y un día de cárcel, el pasado mes de junio de 2023, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla acordaba suspender durante cinco años su entrada en prisión merced al cáncer de próstata que padece y conforme al artículo 80.4 del Código Penal.

El ex consejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado a siete años y un día de prisión, goza de su lado del tercer grado penitenciario por motivos sanitarios tras haber cumplido varios meses de prisión.