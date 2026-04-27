Arrestada una mujer con 40 detenciones por apuñalar en el pie a una turista en un mirador de Granada
La víctima estaba con su marido en un mirador del Albaicín cuando fue atacada sin mediar palabra
La Policía identificó a la sospechosa por una foto tomada cuando se alejaba del mirador tras la agresión
Una mujer de 38 años con cerca de 40 detenciones previas ha sido arrestada en Granada como presunta autora del apuñalamiento a una turista coreana de 57 años en un mirador del Albaicín. La víctima estaba sentada junto a su marido fotografiando la Alhambra cuando la agresora le clavó un cuchillo en el tobillo sin mediar palabra.
Los hechos ocurrieron sobre las 11:30 horas, cuando una dotación policial fue enviada por la Sala CIMACC-091 hasta un conocido mirador del Albaicín tras recibirse el aviso de que una mujer había sufrido una agresión con arma blanca.
Al llegar al lugar, los agentes localizaron a la víctima sentada en un pequeño muro, con un apósito en el tobillo derecho manchado de sangre. La turista, de nacionalidad coreana, se encontraba visitando Granada con su marido y ambos estaban tomando fotografías de la Alhambra.
Según el relato policial, junto a la pareja había una mujer desconocida que, sin mediar palabra, apuñaló a la víctima en el tobillo y abandonó después el lugar andando. La herida acudió posteriormente a un centro hospitalario para ser atendida de sus lesiones.
Durante las averiguaciones, los agentes obtuvieron el nombre de la presunta autora y una fotografía tomada de espaldas cuando se alejaba del mirador. Al día siguiente, la misma dotación la localizó sobre las 19:00 horas en una plaza del Albaicín.
La mujer vestía la misma ropa y el mismo calzado que aparecían en la imagen, por lo que los policías procedieron a su detención. La arrestada, española de 38 años y con cerca de 40 antecedentes policiales, ya ha pasado a disposición judicial.
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