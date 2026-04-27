Arrestada una mujer con 40 detenciones por apuñalar en el pie a una turista en un mirador de Granada

Una mujer de 38 años con cerca de 40 detenciones previas ha sido arrestada en Granada como presunta autora del apuñalamiento a una turista coreana de 57 años en un mirador del Albaicín. La víctima estaba sentada junto a su marido fotografiando la Alhambra cuando la agresora le clavó un cuchillo en el tobillo sin mediar palabra.

Los hechos ocurrieron sobre las 11:30 horas, cuando una dotación policial fue enviada por la Sala CIMACC-091 hasta un conocido mirador del Albaicín tras recibirse el aviso de que una mujer había sufrido una agresión con arma blanca.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron a la víctima sentada en un pequeño muro, con un apósito en el tobillo derecho manchado de sangre. La turista, de nacionalidad coreana, se encontraba visitando Granada con su marido y ambos estaban tomando fotografías de la Alhambra.

Según el relato policial, junto a la pareja había una mujer desconocida que, sin mediar palabra, apuñaló a la víctima en el tobillo y abandonó después el lugar andando. La herida acudió posteriormente a un centro hospitalario para ser atendida de sus lesiones.

Durante las averiguaciones, los agentes obtuvieron el nombre de la presunta autora y una fotografía tomada de espaldas cuando se alejaba del mirador. Al día siguiente, la misma dotación la localizó sobre las 19:00 horas en una plaza del Albaicín.

La mujer vestía la misma ropa y el mismo calzado que aparecían en la imagen, por lo que los policías procedieron a su detención. La arrestada, española de 38 años y con cerca de 40 antecedentes policiales, ya ha pasado a disposición judicial.