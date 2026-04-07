Un hombre se masturba delante de menores en un parque de Granada y muerde al policía que le intercepta

Un hombre de 40 años ha sido detenido en Granada después de masturbarse delante de varios menores en un parque del barrio de Bola de Oro y de morder a un policía local que trató de arrestarlo. Los hechos ocurrieron el pasado domingo 5 de abril en el distrito Genil, tras la alerta de varias familias que se encontraban en la zona con sus hijos.

El suceso ha causado una enorme alarma entre los vecinos de esta zona de Granada capital por la gravedad de unos hechos que se produjeron en un espacio público frecuentado por familias y niños. Según la información facilitada, el hombre se encontraba en el parque con los pantalones bajados y exhibiendo los genitales ante varios menores, una escena que provocó la reacción inmediata de los padres y madres que estaban en el lugar.

Fue la madre de uno de los menores la que denunció lo sucedido, después de advertir el comportamiento del individuo. Otros padres y madres de los niños presentes en el parque también avisaron de lo que estaba ocurriendo, ante la gravedad de una situación que se desarrollaba a plena vista de los menores en una zona habitual de juego y paseo.

La intervención resultó todavía más tensa cuando un agente de la Policía Local que se encontraba fuera de servicio interceptó al presunto autor de los hechos. En el momento en que trató de arrestarlo, el hombre se enfrentó al policía y le mordió en un dedo, según el relato policial recogido en la información facilitada.

Esa agresión obligó a que el agente tuviera que ser atendido en el mismo lugar por los servicios sanitarios desplazados hasta la zona. El episodio elevó aún más la gravedad de lo sucedido, al sumarse una agresión física a la conducta presuntamente exhibicionista que había generado la alarma inicial entre las familias del parque.