Aplastante mayoría de andaluces contra el indulto a Griñán: “Tiene que pagarlo pero bien”

El barómetro que ha publicado este lunes la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, sacaba a relucir que un 71% de los andaluces está en contra de que el Gobierno de Pedro Sánchez conceda un indulto al ex presidente de la Junta socialista de Andalucía, el condenado José Antonio Griñán. Así que en OKDIARIO hemos querido salir a la calle a ver si encontramos a este casi 30% que no se opondría al ‘perdón judicial’ de Griñán… y la verdad es que no hemos tenido mucha suerte.

«No es que me parezca mal el indulto. Es que quiero multa, sobre multa, sobre más multa. Y a prisión. Todo lo posible. Pero mejor que a prisión que trabaje para nosotros. No ahí con la comida puesta. Que lo pague pero bien», señalaba una mujer a OKDIARIO Andalucía.

«No se lo merece», exponía otro hombre. «Algo tiene que pagar, quizás no todo lo que debe. Pero algo tiene que pagar. Porque en verdad tampoco fue todo culpa de él, sino también de los que venían de atrás. Pero indultar tampoco. Pagar tiene que pagar. Enterarse se tuvo que enterar por la fuerza», continúa. Cuestionado sobre si vota al PSOE, este señor responde: «Lo votaba. Me he cansado».

«El indulto a Griñán me parece fatal, porque si ha hecho esas cosas tiene que pagarlo», exponía otro sevillano. «Es una vergüenza», respondía otro hombre. «Yo me abstengo. Pero evidentemente, quien hace algo tiene que pagarlo», afirma un tercero.

«Allá cada uno con su conciencia. Ha robado y se ha llevado dinero, y si ‘empaquetan’ a todo el mundo por lo que hace le deberían ‘empaquetar’ a él, ¿no?», contesta otro sevillano. «Yo no soy partidario, porque el que la hace la paga. Con todo lo que se ha llevado y que encima diga que no se ha llevado nada…», lamenta otro hombre.

Así, tras una mañana intentando localizar en Sevilla a una persona que se mostrara a favor de indultar al condenado José Antonio Griñán, por fin lo hemos conseguido. Y sus declaraciones no dejan indiferente a nadie: «Lo que haga el PSOE bien hecho está».

Centra

Preguntados los andaluces en el Centra sobre si están «a favor o en contra de que el Gobierno de España indulte a José Antonio Griñán», un 71% dice que está en contra, frente a un 13,6% que se muestra a favor. Un 7,6% responde que le es indiferente y un 7,7% no sabe o no contesta.

También se pregunta a los andaluces sobre si están a favor o en contra de que se indulte al resto de altos cargos condenados en el caso de los ERE irregulares, a lo que un 76,1% responde que está en contra, frente a un 8,8 por ciento que se muestra a favor de los indultos.