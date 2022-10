La Junta de Andalucía ve «difícil» recuperar los 680 millones defraudados por el socialismo

La Junta de Andalucía ha reconocido este lunes que resultará «difícil» recuperar el dinero defraudado en el caso ERE por los sucesivos gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, importe que asciende a 680 millones de euros según la sentencia judicial de la Audiencia de Sevilla. Hasta el momento, y según reconoció el Gobierno andaluz recientemente, sólo se han podido recuperar algo más de 22 millones.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha afirmado al respecto que «siendo honestos, es difícil que ese rastro nos lleve a algo concreto», aunque «tenemos que seguir, sabiendo que es difícil». Pese a que el dinero que se logre recuperar finalmente sea «mínimo», una cantidad «simbólica», «hay que perseguir a quien ha actuado de esa forma», ha recalcado.

El consejero andaluz ha afirmado que las gestiones de la Junta siguen en marcha a fin de recuperar los 680 millones que inicialmente iban destinados a formar a los parados andaluces y que acabaron desviados a chiringuitos vinculados al entramado socialista.

Nieto ha señalado que «en eso estamos» tras ser preguntado sobre el reintegro por parte de la Junta de Andalucía de las ayudas públicas para expedientes de regulación de empleo y ayudas sociolaborales a empresas en crisis.

El popular ha puesto como ejemplo de las difíciles circunstancias administrativas y jurídicas el hecho de la existencia de errores «que no son imputables a la parte política» y que se traducen en archivos de las causas, como ha ocurrido por ejemplo con el caso Isofotón, de manera que «después de años pleiteando, por un error en la tramitación se pierde la posibilidad de conseguirlo».

Indulto a Griñán… ¿o al PSOE?

En una entrevista con Canal Sur Radio recogida por Europa Press, el consejero de Justicia se ha pronunciado también sobre la petición de indulto de la familia del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por prevaricación y malversación. «Es dañino lo que se pretende tangencialmente», ha subrayado, aludiendo a que «mucha gente con el indulto a Griñán quiere indultar al PSOE».

Nieto ha reflexionado en voz alta lanzando al aire una pregunta: «Según el PSOE, ¿quién es el culpable de los ERE? Hay un hecho objetivo», ha indicado en alusión a la existencia de «1.000 millones de euros a las causas vinculadas a los ERE», para seguir reflexionando si fue cosa de «Chaves o Griñán o hubo un momento en que se volvieron todos locos en la Junta». El consejero ha recordado que el fraude se vivió «en muchas consejerías, no en una o dos, donde se dedicaron a hacer lo mismo todos», y ha cuestionado si realmente pretenden hacer creer que fue un comportamiento «sin ninguna conexión entre ellos».

«Hace falta que el PSOE diga que nunca debió ocurrir esto, que el PSOE pida perdón, que ayude a recuperar el dinero defraudado», ha continuado el popular, quien ha considerado que «la parte de José Antonio Griñán lo entiendo en lo humanitario, no como una coartada del PSOE como para hacer que no pasó nada con los ERE», caso que ha descrito como «algo muy grave que no tiene que volver a ocurrir».

Por último, el consejero andaluz se ha centrado en la iniciativa de la familia de Griñán para apuntar que entiende su postura ya que «un familiar va a querer lo mejor, aunque sepa que no es justo, que es imposible», mientras que ha recordado que «se piden miles de indultos al año» en nuestro país.