Andalucía en alerta urgente por lo que llega hoy: la AEMET pide tener mucho cuidado

La AEMET pide tener mucho cuidado, Andalucía activa una alerta urgente por lo que llega hoy. Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden llegar a ser especialmente complicados de asimilar. Es hora de ver lo que nos espera en un tiempo en el que parece que lo peor del invierno ha acabado llegando, a una velocidad que nos costará creer. Estaremos muy pendientes de un giro importante de guion que, sin duda alguna, nos sumergirá en lo peor de estas jornadas.

La alerta urgente ante lo que llega hoy puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de apostar claramente por un destacado cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más. Cada nueva borrasca que aparece puede convertirse en la antesala de algo más. Este invierno nos está dejando unas señales de cambios que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Estaremos a merced de un giro radical que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Un giro importante que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

La AEMET pide tener mucho cuidado

Pide tener mucho cuidado la AEMET en estas zonas de España en las que parecerá que el tiempo acaba de darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Este tiempo que nos está esperando puede acabar siendo lo que nos dará más de un cambio radical en estos días de temporada.

Estaremos muy pendientes de esta situación que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. De un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará más de una alegría del todo inesperada en estos días que tenemos por delante.

Es hora de apostar claramente por un cambio que nos va a golpear de lleno, de la mano de una borrasca con nombre propio. Un ciclo radical que puede acabar ser lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Es momento de saber y de conocer lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante.

Andalucía está viviendo un invierno que puede acabar siendo histórico si nos fijamos en algunos registros de lluvia e incluso de frío que pueden incrementarse con lo que llega.

Activa la alerta urgente en Andalucía por lo que llega hoy

Lo que llega hoy puede activar una alerta urgente que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que acabará marcando una diferencia importante, en unos días en los que el tiempo siempre acabará jugando un elemento destacado.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielos con intervalos nubosos en los tercios occidental y oriental de la comunidad, donde no se descartan precipitaciones débiles; en el resto, cielos poco nubosos. Cota de nieve en 900-1200 metros. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas con pocos cambios. Heladas débiles en las sierras de la mitad oriental. Vientos entre flojos y moderados del noroeste, soplando moderados en el litoral mediterráneo oriental, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes ocasionales».

Hay un elemento que será el que activará todas las alertas: «Rachas muy fuertes ocasionales en el litoral mediterráneo y cotas altas orientales».

Siguiendo con la misma explicación para el resto de España la situación no sería mucho mejor: «La borrasca Harry dejará cielos cubiertos y precipitaciones en el tercio este peninsular y Baleares, que, en regiones de Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña y este de Aragón se prevén persistentes y localmente fuertes, pudiendo sobrepasar los 180 litros en puntos de Gerona. Por otro lado el paso de frentes también dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en Galicia, Asturias y áreas aledañas, así como cielos nubosos en el resto del Cantábrico y tercio occidental peninsular. Es probable que las lluvias sean persistentes en el oeste de Galicia. Cielos poco nubosos en general en el resto del país, salvo en el norte de Canarias con cielos nubosos, y también con nubosidad baja matinal en la meseta Norte y este de la Sur dando lugar a probables nieblas matinales. Nevará en los sistemas montañosos del tercio norte peninsular e Ibérica oriental, con una cota en torno a 1000-1200 metros; 1300-1500 m. en Pirineos. Se prevén acumulados significativos en la mitad este del Pirineo y extremo oriental de la Ibérica. Las temperaturas máximas descenderán en el nordeste peninsular y en el norte de Castilla y León, con aumentos en el Cantábrico y entornos de montaña del centro norte. Las mínimas aumentarán en la mitad sur peninsular, Baleares, Pirineos y oeste de Galicia, predominando los descensos en el resto de la mitad norte. Heladas débiles en amplias zonas de la mitad norte peninsular, de la meseta Sur y en sierras del sureste, moderadas en montañas de la mitad norte y zonas aledañas de la meseta».