Este miércoles, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, afirmaba en rueda de prensa que no firmará la petición de indulto a José Antonio Griñán porque lo impide el Código Ético del PSOE. Álvaro Ojeda ha valorado su decisión, que «parte al PSOE por la mitad» y deja al expresidente de la Junta de Andalucía, condenado a seis años de prisión por prevaricación y malversación en el caso ERE, «tirado como una colilla».

«Querido amigo Juan Espadas, exmarioneta de Pedro Sánchez: vaya lo que le has hecho a Griñán, ¿eh? Lo has dejado tirado como una colilla. ¡Qué arte! Yo creía que después de lo que le hiciste a Susana Díaz en Torremolinos no te podías superar, pero te has superado pisha», recalca Ojeda.

«Hombre, también te entiendo, Juan. Si tú firmas eso, es tu tumba política. Pero es que al no firmarlo, el carajal que has montado en el PSOE es del carajo, Juan. Roma no paga a traidores y tú sabes que esto parte al PSOE por la mitad. A ver qué va a hacer ahora tu ventrílocuo contigo. Flipante, como una colilla lo has dejado. Pobre, no se le hace eso a un compañero. Has montado un terremotillo, ¿eh?», apunta.

«Bueno Juan, beso fuerte. A verle la cara a Juanma (Moreno) otros cuatro años. Eres buena gente y te saludo cuando te veo, pero es que estas cosas… Con los compis no, pisha, con los compis hay que estar a muerte, carajo», sentencia Ojeda.

Código Ético del PSOE

Espadas argumentaba su decisión de mantenerse al margen del indulto a Griñán, que la familia solicita por «por razones de humanidad y equidad», dado que el Código Ético del PSOE , en vigor desde 2014, le impide respaldar medidas de gracias a políticos condenados por corrupción.

Concretamente, el artículo 8.1 del Código Ético del partido estipula que «los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves».

Además, el artículo 8.2 añade: «Los cargos públicos y orgánicos se comprometen a no solicitar su propio indulto si fueran condenados por los mencionados delitos».

«En el ámbito de los cargos públicos, el indulto «tiene un requerimiento que se marca dentro de nuestro Código Ético, al cual me debo, y mucho más como secretario general. El PSOE de Andalucía y su secretario general quieren desligar cualquier opinión o valoración política del partido de una iniciativa que es personal y familiar de Pepe Griñán. Hacemos el mejor favor posible para que se tramite desde ese ámbito, que es como se ha planteado, no desde el ámbito político, no desde el ámbito del PSOE, y desde luego, no desde el mío como secretario general», señalaba el socialista Espadas al respecto.

La petición del indulto de Griñán, solicitada por su esposa María Teresa Caravaca y su hijo José Antonio, cuenta con el apoyo de los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, además de la expresidenta andaluza Susana Díaz y el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra. La iniciativa está a expensas de que el Tribunal Supremo publique la sentencia a partir de septiembre.