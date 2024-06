Un alcalde de Jaén, sobre la exigencia de aire acondicionado en las aulas: «Estamos criando inútiles»

«Estamos criando inútiles por nuestra culpa». Son palabras del alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho (PP), en alusión a los niños que reclaman aire acondicionado en las aulas. «Si todo se lo ponemos fácil, les hacemos un flaco favor. Toda ayuda innecesaria es una limitación futura», escribió recientemente en sus redes sociales en respuesta a una persona que pedía climatización en los centros educativos ante las altas temperaturas que se avecinan. Posteriormente, ha borrado el mensaje y pedido disculpas.

«Mis palabras han sido desafortunadas, pero nada tienen que ver con lo que verdaderamente quería expresar, y han sido malinterpretadas. Como sabéis todos los que me conocéis, me encantan los niños y me llevo genial con ellos. Yo seguiré trabajando por ellos y con ellos», ha publicado este viernes el también portavoz del PP en la Diputación de Jaén.

El PSOE de Bailén ha denunciado el mensaje del regidor popular, que considera «una gravísima falta de respeto» tanto a las familias como a los docentes, y le ha exigido «una rectificación y unas disculpas por la desfachatez de sus palabras, que son verdaderamente impresentables». «¿De qué caverna ha salido?», se ha preguntado el portavoz municipal socialista, Víctor Abolafia.

«El alcalde de Bailén no quiere aires acondicionados en los colegios porque prefiere que los niños se curtan, se endurezcan y que no sean tan blanditos. Alumnado y docentes deben asarse en las clases porque la climatización debe ser un lujo al alcance de unos pocos», ha ironizado Abolafia.

El socialista ha pedido que Camacho «predique con el ejemplo y no ponga el aire acondicionado en su despacho», y ha señalado que el problema del alcalde radica en que la climatización de los colegios depende de la Junta de Andalucía, por lo que «no quiere levantar la voz para decir nada que moleste a Juanma Moreno».

Los andaluces podrán salir antes de clase

Los colegios e institutos de Andalucía pueden «flexibilizar» el horario lectivo del alumnado con la «finalidad de adaptarse a las circunstancias de altas temperaturas excepcionales», según se recoge en la instrucción aprobada en mayo de 2023 y actualmente vigente. Una instrucción que venía acompañada de un protocolo general de actuación en el ámbito educativo andaluz no universitario ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales, también en vigor.

Así lo han aclarado esta semana fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta a preguntas de Europa Press. En la citada instrucción se señala que el protocolo puede activarse entre el 1 de junio y el 31 de julio y del 1 al 30 de septiembre «sin perjuicio de que pueda hacerse en otras épocas si las condiciones meteorológicas de ola de calor o de altas temperaturas excepcionales así lo determinan». De hecho, el curso pasado (2022/2023) se permitió anticipar la activación del protocolo al 15 de mayo ante las altas temperaturas que se registraron en aquel entonces.

La flexibilización horaria que permite la instrucción vigente «podrá implicar la salida anticipada del alumnado en los días en los que se active la alerta naranja o roja». «Dicha salida anticipada no podrá realizarse antes de las 12:00 horas. Si el centro decidiera en uso de su autonomía aplicar la medida, ésta debe comunicarse previamente y de manera adecuada a las familias», se explica en el documento de la Consejería.

En cualquier caso, aclara la Junta en la instrucción, la salida anticipada del alumnado menor de edad «deberá estar siempre autorizada por sus representantes legales. Para la materialización, además de la autorización pertinente, se debe personar en el centro algún representante legal del alumno o persona autorizada expresamente por aquél, registrando por escrito la hora exacta del abandono del centro y firmando el preceptivo documento homologado» por el mismo.

De manera excepcional, la dirección del centro «valorará, de manera debidamente motivada, la posibilidad de modificar la aplicación de la flexibilización horaria antes descrita. Tal posibilidad no afectará nunca a la jornada lectiva, que se mantendrá sin alteración para aquellos alumnos no autorizados, que permanecerán en los centros educativos hasta que concluya el horario lectivo fijado desde el inicio del curso».