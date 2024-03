Agricultores andaluces regalan cientos de fresas en Sevilla para protestar contra los alimentos marroquíes

Agricultores andaluces han repartido este jueves en Sevilla más de 200 tarrinas de fresas de Huelva para promocionar su consumo y dejar claro que los alimentos andaluces son «sanos, seguros y sostenibles», al contrario de lo que sucede con los productos importados de Marruecos que, como ya saben, no están sometidos a los mismos requisitos que la Unión Europea (UE) exige a los alimentos nacionales.

UPA, la organización que representa, defiende y presta servicios a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos andalcues, ha repartido este jueves en la Puerta de Jerez de Sevilla cientos de fresas producidas en la provincia de Huelva y que, por lo tanto, cumplen con todas las garantías de calidad y seguridad alimentaria que nuestros productores son capaces de cumplir.

El vicesecretario general de UPA Andalucía, Francisco Moreno; y el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, han sido los encargados de repartir las más de 200 tarrinas de fresas de Huelva con el objetivo de promocionar su consumo entre los ciudadanos y revertir la situación generada con la alerta sanitaria detectada por hepatitis A en fresas procedentes de Marruecos. “Este reparto forma parte de la campaña que iniciábamos ayer y que se mantendrá en el tiempo con el único objetivo de valorizar el buen trabajo de los productores freseros de Huelva y evitar el daño que esta alerta sanitaria en fresas importadas procedente de un país extracomunitario pueda causar”, ha señalado Francisco Moreno.

Por su parte, el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, se ha celebrado que la agricultura onubense es “moderna, eficiente, sostenible y pujante económicamente”. “Las fresas de Huelva son líderes mundiales en consumo. Las fresas de Huelva se producen con todas las garantías sanitarias porque son de la máxima calidad y nuestros agricultores cumplen a rajatabla toda la normativa que nos exige la Unión Europea. Algo que no se puede decir de las producciones que proceden de terceros países. Hemos estimado que era necesario hacer un reparto de fresas como el que hemos hecho hoy porque tenemos que revertir, lo antes posible, el daño a la imagen y a la economía de un producto sano, seguro y sostenible como son las fresas de Huelva. Los consumidores deben ser conscientes de que pueden seguir comprando fresas de Huelva porque cumplen todos los parámetros de seguridad alimentaria vigentes en Europa y porque su calidad es una garantía más del buen hacer de nuestros agricultores”, ha explicado.

“Que no duden, en absoluto, de comprar fresas de Huelva”, han señalado los agricultores andaluces, que consideran que “deben incrementar los controles en las fronteras. No puede volver a ocurrir que entren en nuestro país producciones sin que cumplan las garantías de seguridad alimentaria que nos exigen a nosotros. Necesitamos las cláusulas espejo y la revisión total de los acuerdos comerciales con terceros países. Y exigimos también que se diga, con nombre y apellidos, quién ha sido el importador y el proveedor que ha traído esas fresas de países terceros para no poner en duda el buen hacer de los productores y del resto de proveedores de la provincia de Huelva, donde todo hay que decirlo, existe un malestar muy grande, para que asuman sus responsabilidades”.