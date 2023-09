Acusan de «clasista» a un dirigente de Podemos por cachondearse del fervor de una procesión en Sevilla

El coordinador general de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, ha sido objeto de numerosas críticas por reírse en sus redes sociales de las tradiciones religiosas andaluzas. A raíz de las imágenes que dejó la semana pasada la procesión de la Pastora de Cantillana en un pueblo de Sevilla, el dirigente morado se ha cachondeado de la religiosidad popular con un escueto mensaje: «España, 2023».

En el vídeo se observa a varios fieles mostrar su pasión por la Virgen, un paso que despierta el fervor de los cantillaneros cada 8 de septiembre. Y Fernández no ha dejado pasar la ocasión de burlarse de esta devoción, un respeto que sí muestra por otras religiones.

Mejor voy a ir yo a tu pueblo a cachondearme de ti, CLASISTA. https://t.co/T1kcTIvL4z — Jose Ignacio García ۞ (@joseigs_) September 14, 2023

El diputado autonómico de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha contraatacado las ofensivas palabras del dirigente de Podemos: «Mejor voy a ir yo a tu pueblo a cachondearme de ti, clasista. Puede no gustarte o no entenderlo. Lo que jode es que siempre el cachondeo sea de arriba hacia abajo y del norte hacia el sur».

Pero no ha sido el único. «2023 después de quién», replicaban en redes sociales. «Es indigno que un cargo público ridiculice a la gente que le paga el sueldo por sus tradiciones, por muy disparatadas que le parezcan . Qué poquito nivel», afirmaba un cordobés. El secretario general de Podemos en Castilla y León cobra 98.411 euros al año.

«Nunca olvides que hay gente que cree que es gato, perro o mujer siendo hombre, y viceversa», apuntaba un usuario de redes sociales. «Por mucho que te esfuerces, hay cosas que están fuera de tu alcance destruir. Que no lo entiendas no quiere decir que no exista» añadía otra.

«Vete a otro país y déjanos en paz», «el respeto es lo más importante y vosotros lo pedís pero sin respetar nada» o «aquí es donde se ve que el tan utilizado por la izquierda ‘respeto a la diversidad y a quien piensa diferente’ es sólo a quien ‘piensa diferente pero como a ellos les gusta’» son sólo algunos de los mensajes que ha provocado el escarnio del dirigente de Podemos al sentir popular de la fe católica. «Qué bien ha hecho la sociedad española sacándoos de las instituciones, sólo generáis odio», zanjaba otro internauta indignado.

Esta misma semana, Martina Velarde, líder de Podemos Andalucía y diputada de Sumar en el Congreso, difundía a través de sus redes sociales el artículo de un portal de humor para atacar a la Iglesia. «Ojalá se autofinancien de una vez y dejen de vivir del Estado», afirmaba en respuesta a una noticia ficticia -‘La Iglesia se plantea cobrar un euro de entrada para oír misa’-.

Ojalá se autofinancien de una vez y dejen de vivir del Estado https://t.co/YB4kVpa8Jz — Martina Velarde (@MartinaVelardeG) September 13, 2023