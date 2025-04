El 75% de los nuevos casos de enfermedades de transmisión sexual en Andalucía afecta a mayores de 65 años

En Andalucía, tres de cada cuatro nuevos casos de enfermedades de transmisión sexual (ETS) afectan a personas mayores que han iniciado nuevas relaciones afectivas, a menudo sin usar protección ni contar con información actualizada sobre salud sexual, según especialistas. En los últimos cinco años (2020-2025), las infecciones de transmisión sexual entre mayores de 65 años se han disparado en la región, con Sevilla liderando este aumento con un incremento del 215% en casos de sífilis y gonorrea.

El urólogo Edwing Romero, de la clínica sevillana Urogy, explica que este repunte se concentra en personas que, tras enviudar o divorciarse, comienzan nuevas relaciones sin priorizar medidas preventivas como el preservativo. «Vivir más años también implica cuidarse mejor», afirma, destacando que el 75% de estos nuevos contagios se registra entre los 65 y 80 años. Esta cifra refleja una tendencia clínica, aunque aún falta confirmación oficial de la Consejería de Salud para 2025. «Muchos creen que pasada cierta edad ya no hay riesgos. Y sí los hay», advierte Romero.

La causa principal es la falta de educación sexual adaptada a esta etapa. «El tabú de la sexualidad que se rompe en la madurez no siempre va acompañado de educación sexual actualizada ni de controles urológicos preventivos», señalan expertos a Andalucía Información. El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) informó en 2023 que, a nivel nacional, la gonorrea creció un 42,6% y la sífilis un 24,1% entre 2021 y 2023, pero en Andalucía el aumento entre mayores supera estas tasas.

La creencia errónea de que el fin de la fertilidad elimina el riesgo lleva a muchos a descartar el preservativo, una idea desmentida por múltiples fuentes. La prevención sigue siendo esencial, pero está infrautilizada. «No podemos olvidar que la prevención sigue siendo clave», insiste Romero, recomendando pruebas específicas a partir de los 60 años.

El objetivo no es limitar la intimidad, cada vez más común entre mayores, sino acompañarla con información. «El reto no es frenar el deseo, sino acompañarlo de información», tal y como afirman expertos a Antena 3. En una región con 34.401 casos de gonorrea y 10.879 de sífilis en 2023 (ISCIII), el repunte entre mayores destaca una vulnerabilidad única. Los especialistas piden diálogo abierto y chequeos rutinarios, pues «la salud sexual no se jubila», concluye Romero, instando a vivir esta etapa con responsabilidad y seguridad.