Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 20 al 26 de septiembre de 2025

SUBE: Andrés Trapiello

Escritor y periodista, nacido en León en 1953, acaba de publicar en la editorial de Ymelda Navajo, La Esfera de los Libros, una interesantísima obra Próspero viento, sobre «su particular viaje vital y político desde las postrimerías del franquismo a estos tiempos de crispación». Aunque él lo niega, se trata del manifiesto de un librepensador que piensa que «el sueño del dictador se cumple en Pedro Sánchez, que asegura que cumple las normas mientras las infringe impunemente». «Y si estoy en la agitación es porque veo como este hombre (Sánchez) tiene maniatada la democracia».

SUBE: Olga Casado

La plaza de toros salmantina ha sido escenario de una imagen histórica: tres mujeres toreras, Olga Casado, Lea Vicens y Raquel Martín, compartieron cartel por primera vez en la Feria de Salamanca y soñaron con la grandeza de la Fiesta en un mundo de hombres. Para Olga, «el feminismo bien entendido debe ser sinónimo de mérito y de valores. Hombres y mujeres somos distintos en cuanto a lo emocional, a lo físico. Pero por naturaleza no somos iguales. Pero si en cuanto a derechos y oportunidades. Esa es mi manera de definir el feminismo».

SUBE: Aitana Bonmatí

De 27 años, centrocampista española del Fútbol Club Barcelona, nacida en Sant Pere de Ribes, y la única jugadora que ha ganado tres Balones de Oro consecutivos, que la convierte en la mejor jugadora del mundo. Recogió el trofeo de manos de Andrés Iniesta: «Recibirla de tus manos, que eres uno de mis ídolos, es un honor. Nunca imaginé de niña que viviría un momento tan feliz».

BAJA: Javier Bardem

Que la pasada semana, con sus 55 años, alzaba el puño y se colocaba una kufiya, el pañuelo palestino, para desfilar sobre la alfombra roja de los premios Emmy, una de las galas más importantes hollywoodienses. Y, además, empleando la palabra genocidio sentado en la primera fila del teatro Peacock de Los Ángeles, como nominado y haciendo gala del pañuelo. No hay que olvidar que Hollywood es una industria claramente proisraelí donde centenares de ejecutivos (guionistas, directores y actores del más alto nivel) profesan la fe judía.