Soy veterinaria y ésta es la razón por la que los perros pequeños ladran a los grandes: «Supervivencia»

Si tienes un perro pequeño como mascota, seguro que en más de una ocasión has visto cómo le ladra a un perro grande durante los paseos. La mayoría de los dueños creen que este comportamiento es una muestra de agresividad, pero hay razones muchísimo más complejas detrás. Laura Londoño, veterinaria con años de experiencia, asegura que «los perros pequeños saben que lo son. Por eso se ponen a ladrar, para hacerse más grandes. Es supervivencia». Lo primero a tener en cuenta es que los ladridos no son un acto aleatorio ni un simple capricho.

En el caso de los perros pequeños, uno de los principales factores que explican este comportamiento tiene que ver con la crianza. «Tendemos a sobreprotegerlos desde cachorros. Los vemos frágiles, los cogemos constantemente en brazos y no les dejamos explorar ni enfrentarse al entorno por sí mismos», señala. La sobreprotección, aunque nace del cariño, puede generar inseguridad en los animales. Por ejemplo, un cachorro que no socializa con otros perros ni desarrolla las herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo puede crecer en un estado de alerta constante. En este contexto, cuando se enfrenta a algo que considera una amenaza, como un perro más grande, su reacción natural es ladrar.

¿Por qué los perros pequeños ladran a los grandes?

En sus redes sociales, Laura Londoño ha publicado un vídeo en el que afirma que los perros pequeños «son conscientes» de su tamaño e intentan compensar su «desventaja física» frente a otros de mayor tamaño. «Se ponen a ladrar para hacerse más grandes. Es su manera de decir «aquí estoy», explica. Desde el punto de vista etológico, este comportamiento se interpreta como una estrategia de supervivencia. Aunque los perros domésticos no viven en estado salvaje, conservan instintos heredados de sus antepasados.

Otro de los factores que menciona Londoño es la genética. Muchas razas pequeñas fueron seleccionadas históricamente por su capacidad de alerta. En estos casos, el comportamiento es una característica funcional; la selección artificial potenció individuos reactivos, rápidos y vocales.

La veterinaria insiste en que los dueños juegan un papel determinado, ya que, en ocasiones, refuerzan el comportamiento que desean corregir. Si el perro ladra y recibe atención inmediata, ya sea acariciarle, hablarle o incluso regañarle, aprende que esa conducta genera respuesta.

Un estudio titulado «Dogs discriminate between barks: The effect of context and identity of the caller», publicado en 2009, concluyó que los perros son capaces de distinguir quién ladra y en qué situación lo hace. Este hallazgo respalda la idea de que el ladrido es un mensaje cargado de información.

Tipos de ladridos

El ladrido de alerta suele ser agudo y repentino, acompañado de orejas erguidas y postura tensa, y aparece cuando el perro detecta algo inusual. El ladrido de atención es repetitivo e insistente, típico cuando busca caricias o comida. Por su parte, el ladrido por ansiedad es agudo y constante, unido a inquietud, mientras que el ladrido por miedo suena rápido y tembloroso, reflejando incomodidad.

También existe el ladrido por frustración, con tono repetitivo e irritado cuando no puede alcanzar algo o está limitado, y el ladrido de emoción, más corto, rítmico y enérgico, acompañado de movimientos de cola y actitud juguetona.