Raphael, con sus más de 60 años de trayectoria musical, es uno de los cantantes más conocidos de nuestro país. Raphaelismo, una serie documental original Movistar+ en la que ha participado el propio cantante se estrenará en 2022, pero antes se estrenará en la 69ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián que tendrá lugar entre el 17 y el 25 de septiembre. Una serie documental en la que el propio Raphael, su familia y sus allegados participan y cuentan cómo ha sido esta brillante trayectoria musical.

La Gala Movistar+ del Festival Internacional de Cine de San Sebastián tendrá lugar el domingo 19 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia, contará con la presencia del propio Raphael y adelantará en primicia un episodio de la serie documental Raphaelismo.

Una estrella llamada Raphael

El cantante Raphael es un icono que, sin cambiar su estilo único y personal, ha resistido al paso del tiempo, las modas y las críticas. Una leyenda viva de la música que cuenta con 60 años de carrera. El cantante ha pasado la mayor parte de su vida encima de un escenario y ha recorrido el mundo desde América Latina, pasando por Rusia.

Los creadores, directores y productores son Charlie Arnaiz y Alberto Ortega de Dadá Films & Entertainment, los cuales ya fueron nominados al Goya por el documental sobre la figura de Francisco Umbral Anatomía de un Dandy (2020).

Volver sobre sus pasos

En el corto teaser que ha estrenado la plataforma de streaming el cantante Raphael explica frente al espejo de un gran camerino: “A lo largo de mi carrera solo he tenido una dirección, seguir adelante”. “Nunca me ha gustado mirar atrás porque para mí el pasado no existe. Siempre pensando en el mañana, buscando el calor del público”, explica el cantante mientras camina hacia la luz del escenario. “Pero ha llegado el momento de volver mis pasos y contar mi vida y la de los míos… Y mostraros quien es aquel que lleva seis décadas sobre los escenarios”, anuncia Raphael.

El propio Raphael, como vemos en el teaser, se ha implicado directamente en el documental que consta de cuatro episodios. Esto ha permitido a sus creadores el acceso a un gran archivo fotográfico y audiovisual inédito, cedido por la propia familia. Raphaelissimo es el único documental sobre el artista que cuenta no solo con su participación, sino con la de su mujer, Natalia Figueroa, y sus tres hijos, Jacobo, Alejandra y Manuel Martos, que aportan una visión mucho más íntima y humana del mito que todos conocemos.

Raphaelismo es una ambiciosa serie documental rodada en localidades como Madrid, Barcelona, Linares (Jaén), Tamajón y El Cubillo de Uceda (Guadalajara), Benidorm (Alicante), México, Miami y Los Ángeles. Una serie documental original Movistar+ en colaboración con Dadá Films & Entertainment y Universal Music Spain. Tendremos que esperar a 2022 para poder ver el primer episodio.