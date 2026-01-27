Pradales asegura a las familias de los afectados por las vacunas caducadas que «no hay problemas de salud»

Imanol Pradales, lehendakari del País Vasco, ha pedido «calma» a las familias de las 253 personas que han sido inoculadas con una vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) de un lote cuya fecha de caducidad ya había expirado. La mayoría de los inoculados con esta vacuna han sido bebés, y el líder vasco ha asegurado que «no hay ningún problema en términos de salud» para estas personas.

Pradales, tras reunirse con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha comparecido ante los medios de comunicación. El jefe del Gobierno vasco ha asegurado que la inoculación de las vacunas caducadas administradas está «monitorizado y controlados perfectamente los casos que se han producido».

En este sentido, ha indicado que se ha planteado, por parte del Consejo Asesor de Vacunas en Euskadi, una revacunación de esta población y se están poniendo los medios para que se pueda producir, en su caso, esta revacunación.

Tras señalar que la Agencia Española del Medicamento dice que «quizás no fuera ni siquiera necesaria (la revacunación), porque no hay ningún tipo de riesgo para la salud», Pradales ha manifestado que en todo caso está trabajando el Departamento de Salud en ese sentido y ha adelantado que este miércoles el propio consejero de Salud, Alberto Martínez, dará las explicaciones oportunas al respecto.

El Servicio Vasco de Salud ha informado este martes de que administró vacunas caducadas «recientemente» a 253 personas, la mayoría de ellas bebés, según ha confirmado la propia institución sanitaria este martes 27 de enero. Se trata de dosis de la vacuna hexavalente, que protege contra difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B, pertenecientes a un lote cuya fecha de caducidad había expirado. Es decir que protege de seis enfermedades.

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, del PNV, deberá responder por los graves fallos en la trazabilidad de las dosis hexavalentes, mientras se inicia la revacunación de los afectados.

En un comunicado, la Dirección de Salud Pública ha señalado que la situación «no conlleva ningún tipo de afección en la salud ni efecto adverso», y que todos los casos están identificados. Además, se está contactando de manera directa con las familias para ofrecerles información y las indicaciones necesarias.