Pere Navarro, director de la DGT, advierte: «La baliza V-16 será obligatoria, pero…»

La baliza V16 será de uso obligatorio a partir del 1 de enero de 2026, momento en el que sustituirá de forma definitiva a los clásicos triángulos de emergencia. Este dispositivo luminoso, que se sitúa sobre el techo del vehículo cuando se produce una avería o accidente, busca incrementar la seguridad en carretera y minimizar el riesgo de atropellos, especialmente en situaciones de mala visibilidad, según señala la DGT.

Pese a ello, su implantación genera dudas. Diversos colectivos, entre ellos algunos agentes de la Guardia Civil de Tráfico, cuestionan su efectividad real y la manera en la que podrá utilizarse en determinadas circunstancias, planteando interrogantes sobre su funcionalidad en escenarios complejos o en vías con tráfico intenso.

Pepe Navarro, director de la DGT, aclara la puesta en marcha de la baliza V-16

Durante el VIII Encuentro de Ciudades para la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible, Pere Navarro se refirió nuevamente a la implantación obligatoria de la baliza V16. A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos deberán llevar este dispositivo de preseñalización en la guantera, aunque el director general de Tráfico dejó claro que eso no implica que las sanciones comiencen de inmediato.

Navarro explicó que los agentes serán «flexibles durante un tiempo», priorizando la información y la pedagogía para favorecer la implantación del sistema. Defendió además la medida recordando que su entrada en vigor se anunció hace cinco años, por lo que no habrá prórroga ni cambios en el calendario establecido.

La baliza V-16 no lo hace todo en un accidente

Navarro quiso matizar que activar la baliza V16 no exime al conductor de realizar el resto de actuaciones necesarias en una situación de emergencia. Recordó que, aunque el dispositivo está conectado a la nube de la DGT, no puede gestionar avisos por sí mismo, por lo que el usuario debe llamar al 112 o a su compañía de seguros si requiere asistencia. «Una cosa no sustituye a la otra, no nos equivoquemos», subrayó.

El director de Tráfico defendió que la V16 representa «un avance significativo que coloca a España entre los referentes europeos en seguridad vial». Según destacó, permite señalizar sin salir del vehículo, reduce riesgos innecesarios en carretera y ofrece información crucial al resto de conductores, reforzando la protección en situaciones de avería o accidente.

La Guardia Civil tiene dudas sobre su efectividad

Fernando, un guardia civil con más de 15 años de experiencia, ha explicado en un podcast que existen numerosas dudas sobre la baliza V16, tanto para los conductores como para los propios agentes. A su juicio, «tenemos dudas internas y falta de instrucciones» sobre cómo actuar con los conductores que no dispongan de la baliza en sus vehículos. Aunque la medida busca aumentar la seguridad, Fernando considera que su eficacia no está garantizada, ya que en determinados puntos la visibilidad de la baliza puede ser menor que la de los triángulos tradicionales. Además, alerta sobre problemas técnicos relacionados con la conectividad del dispositivo.