Indra y la compañía emiratí Edge han anunciado la creación de una joint venture en España para fabricar drones kamikaz’ en Villadangos de Páramo (León), con el objetivo de convertirse en proveedores de los principales programas militares europeos. La nueva empresa nace con una cartera de pedidos anual estimada de 2.000 millones de euros y producirá munición merodeadora —drones capaces de atacar objetivos ocultos sin exponer activos de alto valor— en una fábrica que contará con unos 200 trabajadores y en la que Indra ha invertido 20 millones de euros.

La joint venture también se encargará del desarrollo, producción y soporte de armas inteligentes durante todo su ciclo de vida para programas de defensa españoles y europeos, dejando abierta la posibilidad de ampliar sus actividades a otras capacidades de defensa según las futuras necesidades. Indra controlará el 51% de la sociedad, mientras que Edge tendrá el 49%, consolidando así la experiencia de ambas compañías en municiones merodeadoras y sistemas avanzados de defensa.

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta estratégica de Indra por el negocio de drones, reforzada con la adquisición del negocio de drones de Aertec Defence & Aerial Systems, la tecnología UAS de Wake Engineering y la plataforma GuardianUTM de Altitude Angel. La empresa también ha desarrollado sistemas para evitar colisiones entre drones en enjambre, en colaboración con Oesía, dentro del programa estratégico del Polo Aeroespacial de Galicia.

Según el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, la creación de la joint venture con Edge representa un «paso decisivo» para posicionar a la compañía como un referente europeo en la industria de drones. La colaboración con Edge no es nueva: ambas empresas ya habían creado Pulse, una Joint venturej’ de radares, y mantienen acuerdos en software y hardware de comunicaciones ultraseguras.