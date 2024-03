Fernando Tejero estalla y ataca sin piedad a los influencers: este es el motivo

La polémica está servida y en esta ocasión ha afectado a dos rostros muy conocidos: El actor Fernando Tejero y el creador de contenido Pablo Castellano. El protagonista de ‘La que se avecina’ ha cargado duramente contra todos los influencers por un asunto que tiene mucho que ver con el marido de María Pombo.

Lo curioso es que hace unos años hubo varios medios que relacionaron sentimentalmente a Fernando con Pablo, pero ¿qué ha pasado y por qué todo el mundo está hablando de lo mismo? Hay que empezar por el principio. Fernando Tejero ha acudido al Festival de Málaga y ha dado una serie de entrevistas que no han dejado indiferente a nadie. Le han preguntado qué piensa de todos los documentales que se están publicando últimamente sobre los modelos de Instagram.

Fernando Tejero, sin pensárselo dos veces, ha reconocido que está en contra de los realities que se basan en dar publicidad a ciertos influencers. Los sorprendente es que Pablo Castellano ha protagonizado ‘Pombo’ en Amazon Prime y supuestamente es amigo del artista. ¿Qué ha sucedido para que Tejero hable en este tono tan contundente. «Me parece un insulto a la profesión», empieza diciendo cuando le preguntan por el asunto. «Es que me parece una burla… ¡Con la de gente preparada que hay y que está deseando trabajar! No entiendo que se le dé una oportunidad así a alguien porque es un influencer, me parece un insulto gravísimo».

Fernando considera que en nuestro país hay gente muy interesante como para que los productores pierdan el tiempo en entrevistar y en grabar la vida de los creadores de contenido. Quizá no haya tenido en cuenta que su amigo Pablo está inmerso en una aventura con Amazon Prime que se basa precisamente en eso. Así que es el momento perfecto para recordar qué polémica protagonizaron estas dos celebridades hace unos años.

La amistad entre Pablo Castellano y Fernando Tejero

La amistad de Pablo Castellano y Fernando Tejero hizo dudar hasta María Pombo. La empresaria desveló en una entrevista con Bertín Osborne que en su momento también investigó para saber que había exactamente entre su actual marido y el actor de ‘Aquí no hay quien viva’. Recordemos que salieron unas imágenes y algunos periodistas insinuaron que entre ellos había una relación amorosa, pero el artista dio un paso adelante para asegurar que todo lo que se estaba contando era mentira.

Tejero aprovechó que el foco estaba puesto en él para prometer que tenía una relación estupenda con María Pombo. «Es una relación de amistad maravillosa. Me parece lamentable ese titular, que en el siglo en el que estamos aún se especule con una relación entre dos hombres. Pablo es amigo mío desde hace 10 años y me parece lamentable que a una persona casada que ha tenido un hijo recientemente se le haga ese titular tan homófobo y tan repelente. Cuando se han puesto a investigar han vito que hay fotos ahí desde hace más de 10 años. Yo no pude ir a la boda por un compromiso profesional. Adoro a María porque es la mujer de mi amigo del alma».

El artista se mostró muy descontento con el público porque no entendía que una amistad diese lugar a tantas especulaciones, sobre todo teniendo en cuenta el momento en el que se encuentran los derechos LGTBI. Fernando aprovechó para reivindicar su libertad de pasar tiempo con quien considerase oportuno sin tener que dar explicaciones a nadie.

La opinión más sincera de María Pombo

La empresaria, durante una entrevista en ‘Mi casa es la tuya’, admitió que ella también se dejó llevar por la corriente mayoritaria y dudo de la relación de Pablo con Fernando Tejero. En aquel momento todavía no conocía bien al influencer, así que investigó su perfil de Instagram para intentar sacar su propia conclusión y dejar de depender de la opinión pública.

«Rondaba por ahí que Pablo era gay porque era muy amigo de Fernando Tejero. Entonces pues al estar soltero y Fernando Tejero también estaba soltero se hablaba de que de repente podía tener un amigo que era gay. Yo fui a su perfil y dije pues es muy guapo, puede ser gay perfectamente… Está fuerte, guapo… Pues dije bueno pues es gay seguro, encima me está preguntando por cosas monísimas», desveló María.

El paso del tiempo ha demostrado que entre Castellano y Fernando únicamente hay una bonita amistad, por eso ha llamado tanto la atención que el actor haya arremetido contra los documentales que últimamente están protagonizando los creadores de contenido. Los artistas Alaska y Mario Vaquerizo marcaron un antes y un después en este género. Fueron los primeros españoles en abrir las puertas de su vida privada y el programa que protagonizaron en MTV lo cambió todo.