Fácil y totalmente útil: cómo añadir personas a una foto

Si has ido a una cena de amigos o a unas vacaciones familiares, y estaban todos los invitados menos uno o dos, probablemente querrás saber cómo añadir personas a una foto para añadirlos a la imagen. Necesitas algunos conocimientos básicos relacionados con la edición y un programa para imágenes como puede ser Adobe Photoshop, entre muchos otros.

Con sólo unos minutos de tu tiempo, y una de estas aplicaciones, lograrás muy buenos resultados al añadir a alguien a tus fotos. Seguramente no podrás competir por un premio internacional de edición pero será suficiente para hacer lo básico en este tipo de imágenes y poder así compartirlas.

¿Cómo añadir personas a una foto paso a paso?

Para conseguir un trabajo casi profesional, lo primero que tienes que hacer es seleccionar las fotografías sobre las que vas a editar. Planifica cuál será la edición, qué recorte de tu amigo o familiar vas a usar y en qué parte de la imagen original le vas a incluir.

Deja unos segundos para analizar bien las opciones es clave, sobre todo si no sabes de softwares especializados.

Un detalle que muchos pierden de vista es que para que las cosas salgan perfecto ambas fotos deben tener un tamaño similar.

Hechas estas aclaraciones, ve a la foto de dónde vas a hacer la silueta de tu amigo o familiar y, con la herramienta, Lazo recórtalo. No hace falta ser muy preciso, sólo procura no cortar ninguno de sus miembros. Cuando tengas la figura, ve a la foto del evento, vacaciones, etc., y pega la figura de la persona en ella. Muévela hacia la zona de la fotografía que debería ocupar al añadirse.

Pegada la figura haz los últimos ajustes en su tamaño con la herramienta Transformación libre. Reduce la silueta con Shift y -. Establecida la proporción final, con la herramienta Borrador puedes eliminar el fondo sobrante alrededor de la figura del sujeto.

Llega el momento de hacer coincidir la silueta con la imagen de fondo. Con la herramienta Mover desplaza la figura hasta el sitio final donde quieres que vaya. Las herramientas Máscara y Curvas te serán útiles para mejorar el aspecto definitivo de la silueta añadida. Lo mismo pasa con las configuraciones de tono, brillo y saturación. Aumenta y disminuye las cantidades hasta que te guste.

Finalmente, si no puedes utilizar Photoshop, hay softwares gratuitos y con funciones muy semejantes como GIMP.

Editar no es fácil si eres novato, pero con un poco de práctica tus progresos serán efectivos.