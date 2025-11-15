Cinco restaurantes donde comer la mejor fabada en Madrid

Cuando las temperaturas bajan el cuerpo pide calor y platos contundentes. En este mapa aparece la fabada asturiana como uno de los clásicos, y Madrid ofrece opciones bien situadas para disfrutarla. Si buscas un buen plato de fabada en la capital, estos cinco restaurantes ofrecen tradición y calidad.

El Ñeru

El Ñeru, ubicado en el corazón del Madrid histórico, es un hito de la cocina asturiana y tiene una ventaja: su oferta está avalada por más de cuatro décadas de trayectoria. Su carta declara la fabada asturiana como especialidad, elaborada con fabes de gran tamaño y compango auténtico. Por su ubicación en el barrio de Las Letras y su ambiente tradicional, se convierte en una primera opción sólida para quienes quieren una fabada con sabor casero y generoso.

Restaurante La Tonada

En el barrio de Tetuán, La Tonada ha logrado ganarse un hueco entre los templos de este plato en Madrid. Su fabada conserva el equilibrio justo entre potencia y suavidad. Este restaurante es una parada recomendada para aquellos que buscan disfrutar de una auténtica fabada debido a la excelente calidad del compango y a que las fabes son tiernas pero no se deshacen. El entorno cálido y familiar sugiere acompañar el plato con sidra natural.

Casa Hortensia

Este restaurante, con décadas de historia y espíritu asturiano desde sus inicios, es uno de los más aplaudidos por los expertos. Casa Hortensia ha hecho de su fabada una obra de equilibrio entre tradición y técnica, donde el sofrito final y el punto exacto del caldo marcan la diferencia. Su comedor, acogedor y sin pretensiones, mantiene la esencia de las casas de comidas clásicas. La constancia en la calidad de su cocina y el trato cercano de su personal la convierten en una apuesta segura.

Sidrería Couzapín

Aunque su carta se extiende a otros platos del norte, la Sidrería Couzapín conserva la fabada asturiana como uno de sus platos más demandados. Su local está muy cerca del Retiro y combina la esencia de una sidrería tradicional con el confort de un restaurante moderno. Las raciones son abundantes y el servicio, atento, lo que convierte a Couzapín en una excelente opción para disfrutar en grupo o en familia de uno de los guisos más representativos del norte.

Restaurante Ferreiro

Con una carta que rinde homenaje a la cocina asturiana más pura, Ferreiro ofrece una fabada elaborada con fabes D.O.P. de Asturias, compango artesano y cocción lenta. Con su comedor y su meticulosa atención al detalle, se ubica entre los restaurantes de Madrid donde la fabada se convierte en un plato para celebrar. Para aquellos que buscan una experiencia culinaria tradicional pero bien cuidada, este es un sitio ideal.

Un recorrido por el norte sin salir de Madrid

La fabada es más que un plato, es una manera de comprender el tiempo y la cocina. Cada cucharada contiene historia, paciencia y consideración por el producto. Los restaurantes en Madrid que la preparan mantienen viva una tradición que, aunque asturiana, forma ya parte del alma culinaria del país.

Reunir a la familia o a los amigos en torno a una fabada humeante, con un trozo de pan y una botella de sidra, sigue siendo uno de esos placeres que el frío madrileño convierte en ritual. Porque no hay mejor forma de sobrellevar noviembre que con una cuchara en la mano, buen ambiente alrededor y el sabor del norte en el plato.

