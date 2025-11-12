Restaurantes en Madrid por menos de 20 euros que merecen la pena

No es necesario gastar todo el sueldo para disfrutar de una buena comida. A pesar de que hay que saber dónde hallarlos, todavía existen en Madrid restaurantes que ofrecen calidad, atención y precios razonables. Ante el aumento de precios, la capital mantiene varios restaurantes que se enfocan en la cocina honesta, los menús equilibrados y el gusto tradicional por menos de 20 euros.

La Rox (Malasaña)

La Taberna La Rox, ubicada en el corazón del barrio de Malasaña, ha logrado el respeto de los habitantes de Madrid gracias a su comida casera. Su menú del día incluye platos de cuchara, guisos y postres tradicionales. La carta varía según la temporada, y es frecuente encontrar lentejas, albóndigas, callos o bacalao al pil-pil.

El local mantiene el encanto de las tabernas antiguas, con mesas pequeñas y paredes cubiertas de fotografías. Es uno de esos sitios donde el camarero recuerda tu cara y donde aún te sirven pan y postre sin cobrarlo aparte. En un barrio que se ha llenado de propuestas más caras, este local sigue siendo un refugio para comer bien y pagar poco.

Tomiño Taberna Gallega (Barrio de las Letras)

Ubicada cerca de la calle Atocha, Tomiño Taberna Gallega combina la esencia del norte con el ritmo de la capital. Sus tapas y raciones de inspiración gallega, como el pulpo a feira, la empanada o las zamburiñas, se pueden compartir por menos de 20 euros por persona. La cocina apuesta por productos de temporada y recetas que no fallan. Su decoración moderna y el ambiente animado lo convierten en un lugar perfecto para comer en grupo sin miedo a la cuenta final. Entre semana, su menú incluye platos contundentes como caldo gallego, lomo asado o merluza a la gallega.

Burnout (Calle Valverde)

Entre los amantes de las hamburguesas, Burnout Street Food es un nombre conocido. Situado también en el centro de Madrid, este local ofrece hamburguesas gourmet por unos 12 a 16 euros, acompañadas de patatas caseras y bebida. La carne se prepara al punto exacto que pidas, y los ingredientes: quesos curados, pan brioche o salsas caseras, dan un toque especial sin subir el precio. El entorno es juvenil e informal, ideal para cenas con amigos o comidas rápidas. Su carta también incluye opciones vegetarianas y menús para compartir.

La Tape (Malasaña)

Para quienes prefieren un plan más relajado o algo entre desayuno y comida, La Tape es una opción ideal. Situado en la calle San Bernardo, combina restaurante y cervecería artesanal. Su menú del día, que no supera los 15 euros, incluye platos de cocina mediterránea con toques internacionales: risottos, cremas, wok de verduras, ensaladas templadas o tacos de pollo.

Además de la comida, La Tape destaca por su ambiente luminoso y su carta de cervezas artesanas, una de las más completas del barrio. Su cocina y sus sugerencias de brunch la hacen una opción flexible para almorzar durante la semana o planear un improvisado fin de semana sin gastar mucho dinero.

Comer bien al alcance de todos

La oferta de restaurantes en Madrid es tan amplia que a veces es difícil identificar dónde se puede comer bien y a buen precio. Estos cinco establecimientos evidencian que todavía existen lugares en los cuales el menú del día mantiene su esencia: platos sabrosos, precios razonables y productos frescos.

La capital continúa brindando opciones para degustar una comida completa por menos de 20 euros. No es extraño comer bien sin gastar mucho en épocas de precios elevados y modas efímeras: solo hay que saber dónde sentarse.

Para seguir descubriendo planes que hacer por Madrid haz click aquí.