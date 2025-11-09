Fashion Week Latam llega a Madrid con su 7ª Edición

Fashion Week Latam (FWLATAM) llega este 12 y 14 de noviembre en Espacio Monbull Conde Duque. Se reafirmará una vez más su compromiso con el impulso del diseño latinoamericano y el fortalecimiento de los lazos creativos y comerciales con España. La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada apadrina el evento, mientras que la pasarela honrará la trayectoria de figuras icónicas como Custo Dalmau y la firma colombiana Faride.

Una agenda completa

El trabajo de ocho diseñadores latinoamericanos junto a firmas españolas consolidadas se llevará a cabo entre el 12 y el 14 de noviembre; en estas fechas se busca impulsar la moda de los países latinoamericanos y estrechar su vínculo con España.

Durante estos días, el público podrá ser testigo de colecciones de alta moda contemporánea, con propuestas atemporales y conceptuales donde el trabajo artesanal se erige como una expresión cultural a través de prendas de vestir masculinas y femeninas, marroquinería y calzado.

La jornada inaugural tendrá lugar en el Espacio Monbull, ubicado en el vanguardista barrio de Conde Duque. La apertura de la pasarela contará con la presencia de diseñadores como: Anielka Monge (Nicaragua), Belkis Paz (Honduras), Annie Chajin (Panamá) y la ilustre madrina de esta edición, Ágatha Ruiz de la Prada (España).

Ágatha Ruiz de la Prada reafirma su apoyo al talento latinoamericano como madrina de la Fashion Week Latam. De esta manera, consolida un puente creativo fundamental entre España y Latinoamérica.

La segunda jornada de pasarelas estará protagonizada por las firmas Jesús Ramos (Venezuela), Paulina Luna (México), Faride (Colombia) y Custo Barcelona (España). Paralelamente a los desfiles, la galería DÓMMINA Mexican Art acompañará el evento con una exhibición de esculturas de arte contemporáneo, presentando “Los Xoloitzcuintles de Menchaca Studio”, donde la figura del perro es intervenida con la técnica del arte Wixárika.

Homenaje al legado y la continuidad en la moda

Fashion Week Latam rinde homenaje a quienes han marcado décadas de trabajo y visión creativa, transformando el oficio en legado. El concepto de la edición, “El legado y la continuidad de la moda”, busca conectar a generaciones de creadores con las nuevas voces que dan forma al presente del sector. Durante las jornadas de pasarela, se entregarán los Premios a la Moda a figuras y entidades que inspiran a los talentos del mañana.

Entre los galardonados de esta edición, destacan:

Custo Barcelona (Custo Dalmau)

(Custo Dalmau) Faride , la firma colombiana que celebra su 60º aniversario, recibirá el Premio por su trayectoria.

, la firma colombiana que celebra su 60º aniversario, recibirá el Premio por su trayectoria. Jesús María Montes-Fernández Fernández , periodista referente y director del programa Flash Moda (TVE).

, periodista referente y director del programa Flash Moda (TVE). Mobility-Centro Mercedes-Benz, que recibirá un premio por su valioso apoyo a la Semana de la Moda Latinoamericana en Madrid.

Plataforma de difusión y formación

Tras los desfiles, el 13 de noviembre el calendario incluye actividades como el Open Day Pop-Up y store, este espacio comercial, diseñado para impulsar la proyección de las marcas de moda, regresará al espacio de Mercedes-Benz Mobility Centro. En este marco, se llevará a cabo una Master Class de asesoría de imagen y estilismo, impartida por la experta Sara Duque.

El 14 de noviembre en la Calle Cenicero, 11 se celebrará la pasarela estudiantil organizada por los alumnos de EIDM Fashion & Luxury Business School.

Alejandro Medrano, presidente de la Pasarela Latinoamericana, dirige FWLATAM, plataforma que desde 2019 ofrece a los diseñadores la oportunidad de posicionarse en el mercado internacional a través de pasarelas, exhibiciones y un entorno comercial en Madrid. Su compromiso es apoyar el talento y difundir el acervo cultural latinoamericano.

La formación de las nuevas generaciones de profesionales del sector es otro pilar de esta edición. El enfoque en la preparación de los futuros profesionales subraya la visión de Fashion Week Latam, de reconocer la diversidad de roles que dan vida a la industria. Una cita de moda en la capital que se consolida, una vez más, como un escaparate clave para la moda con sabor latinoamericano en el panorama global.