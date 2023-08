«Abyecto», «sinvergüenza», «chantajista», «delincuente», etc., fueron algunos de los insultos que el ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dedicó a su principal rival político asesinado, Fernando Villavicencio. Aunque el ex mandatario no puede presentarse a las elecciones por estar huido de la justicia fuera del país apoya la candidatura de Luisa González de Revolución Ciudadana, la formación política con mayores conexiones con el PSOE y Podemos en España.

La labor investigadora de Villavicencio como periodista y luego como político de Rafael Correa le llevó a un fuerte enfrentamiento con él que ha despertado toda clase de sospechas por parte de analistas y ciudadanos en las redes sociales.

Villavicencio se refería constantemente al ex presidente Correa como «prófugo», término que se ajusta su realidad judicial pues huyó del país en 2017 a Bélgica -al igual que Puigdemont- tras ser condenado a ocho años de cárcel en 2020 por corrupción. Pese a los intentos de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador de lograr su extradición, todavía no se ha conseguido ningún avance.

Las respuestas de Correa al líder de la derecha pueden verse en el siguiente mensaje que incluyó en sus redes sociales: «Eres un cobarde sinvergüenza. Pronto se te acabará la fiesta».

Estas palabras fueron al parecer premonitorias del asesinato a manos de unos sicarios de Fernando Villavicencio ocurrido este miércoles en Quito, Ecuador.

Sus denuncias al socialismo del siglo XXI y al narcotráfico encontraron otra respuesta por parte de Rafel Correa días atrás: «Nuestra venganza personal será contundente», manifestó a través de un video en redes sociales.

Fernando Villavicencio, como periodista y diputado, denunció e investigó la corrupción de Rafael Correa y su administración durante los años de gobierno entre 2007 y 2017. A tenor de las encuestas, tenía serias oportunidades de ser el próximo presidente de Ecuador.

Por su parte, el reconocido abogado Ramiro García escribió este mensaje: «Asesinaron a mi amigo, a quien defendí de la persecución demencial de Rafael Correa y sus secuaces. No encontraron otra forma de callarle y de frenarle. Estoy enormemente triste, pero sobre todo indignado. Esto no se va a quedar así, está claro para todos quien quería silenciarle a toda costa. Descansa en Paz hermano».