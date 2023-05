«Yo soy el único responsable». Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, entonó el mea culpa tras la derrota del equipo en el Power Horse de Almería. «Ha sido un día terrorífico en el que nada ha salido bien», admitió el mexicano, que reveló que «he intentado motivar durante toda la semana a los jugadores, pero no he podido conseguirlo».

Aguirre reconoció que «el rival nos ha pasado por encima» y dijo que «no se puede poner ninguna excusa para justificar el partido que hemos hecho. Éste no es mi Mallorca, no lo reconozco». «Cuando nos metieron el primer gol nos caímos, aún más cuando regalamos el segundo, y la segunda parte ha sobrado. Me voy muy enfadado».

El entrenador se acordó de los aficionados, a los que pidió disculpas. «Tanto a los que han venido al campo a animarnos como a los que han visto el partido por televisión. Entiendo que se sientan fastidiados porque yo también lo estoy».

El Mallorca jugará su próximo partido, el penúltimo de la temporada en Son Moix, ante el Valencia el próximo jueves a las 19.30 horas. «No me siento en condiciones de asegurar que no va a pasar lo de hoy, no puedo prometer nada, pero voy a intentar que vuelvan a sentirse motivados», agregó Aguirre antes de repetir que «yo soy el único responsable».