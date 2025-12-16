Adiós a que entre viento por las ventanas: el sencillo truco para que tu casa esté calentita sin gastar dinero

Llega la Navidad y también el frío propio de la época más bonita del año. Ahorrar en calefacción es el objetivo de todo ciudadano y para ello es importante tener bien selladas las ventanas de casa. La buena climatización del hogar pasa porque el aire del exterior no entre en las habitaciones y para ello existen varios trucos que no te costarán dinero. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre ahorrar en calefacción con las ventanas de casa.

En la España de Pedro Sánchez, el precio de todo está por las nubes y también el de la electricidad. Con la llegada de 2025, el Gobierno decidió volver a aplicar el 21% a la electricidad y, a pesar de la baja del precio en el último mes, lo cierto es que la media anual está por encima de los dos años anteriores. Según calculó Idealista, el precio de la electricidad está en una media de 72,22 euros/MWh, mientras que en 2024 fue de 63,06 euros/MWh y en 2023 fue de 62,45 euros/MWh.

Según un informe publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios, los españoles gastan una media de 700 euros en calefacción y la cantidad será mayor o menor en función del medio elegido para aplicar calefacción al hogar. Según la OCU, el más barato es la calefacción con biomasa (estufa de pellets) y la aerotermia. Aun así, para ahorrar en calefacción, es primordial que las ventanas de casa estén bien selladas. A continuación desvelamos algunos trucos para ahorar unos euros de más durante este invierno.

Cómo usar las ventanas para ahorrar en calefacción

Uno de los consejos que llegan desde los países más fríos de Europa tiene como solución el plástico de burbujas. Aplicando este material a las zonas con grietas cercanas a las ventanas, se ahorrará en calefacción, ya que el aire frío del exterior quedará entre estas burbujas, que harán de pared. Una fórmula que también les funciona a los nórdicos tiene que ver con fijar un plástico aislante con más dimensiones que la ventana, para que el frío procedente del exterior no llegue al hogar.

Para sellar las ventanas y generar un clima confortable en casa, también se pueden colocar los clásicos burletes que realizarán una buena función. En caso de que estén gastados, es recomendable cambiarlos con la llegada del frío. Si por lo que sea no te decides por ninguno de estos trucos, algo eficiente también será bajar la persiana o colocar cortinas térmicas, que pararán el frío aunque en menor medida. Otro de los trucos también puede ser poner espuma aislante en el cajetín de la persiana.

@elemorlovedecor_blog Trucos para aislar tu casa del frío y ahorrar en calefacción Para ahorrar en calefacción no hace falta calentar más si no evitar que el calor se escape, por qué si ponemos el mejor sistema de calor pero nuestra casa no está bien aislada, el resultado no será el esperado ♬ sonido original – elemorlovedecor_blog

Otros trucos para ahorrar en calefacción

La OCU también ha publicado un vídeo en el que ha dado algunos consejos para ahorrar en calefacción durante este invierno. Todo con el objetivo de que los consumidores puedan superar de la mejor forma posible este tramo del año de gasto de más por culpa del frío.

Algo vital para ello es ajustar la temperatura a 21 ºC. Estos son los dígitos que tienen que aparecer en la pantalla de tu aparato de calefacción para que la casa sea eficiente y además no genere un gran gasto mensual. Para ello, también es recomendable ventilar la casa temprano, dejar entrar el sol durante el día y también utilizar alfombras y cortinas de color oscuro para que absorban el calor. En caso de utilizar radiadores, que es lo más habitual, hay que purgarlos y limpiarlos para que el polvo no impida una buena salida del calor.