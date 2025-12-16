La compañía Talgo ha acordado con la operadora germana Deutsche Bahn la reducción de 79 a 60 trenes el contrato de suministro del modelo 230 de larga distancia, tras los retrasos en su fabricación y homologación. Según ha informado la compañía en una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las partes ya han formalizado la decisión a través de un acuerdo de conciliación (settlement agreement).

Esta decisión ya fue adelantada por la compañía en la presentación de los resultados del primer semestre de 2025 sobre las posibles modificaciones en el contrato de suministro de trenes Talgo 230 a la operadora Deutsche Bahn.

En concreto, el acuerdo incluye una disminución del alcance de fabricación de 79 a 60 trenes, aunque manteniendo el contrato marco que permitiría ampliar el pedido hasta 100 trenes. Además, añade un nuevo contrato de mantenimiento para overhauls (revisiones generales) a largo plazo, así como una recalendarización del proyecto, entre otros aspectos.

Talgo esquiva las posibles sanciones

Esto significa que la compañía española esquiva las posibles sanciones a las que tendría que hacer frente por la entrega tardía de los trenes, algo que en España sí le acarreó una sanción de 116 millones de euros por un retraso superior a los dos años.

No obstante, las últimas cuentas reflejaban el impacto económico derivado de este contrato en Alemania, que arrastró a la empresa a un Ebitda negativo de 3,3 millones de euros entre enero y septiembre, frente al positivo de 57,7 millones de euros del mismo periodo del año anterior.

En septiembre, el tren Talgo 230 recibió la aceptación formal por parte de Deutsche Bahn, el primero de un pedido inicial de 23 unidades realizado en 2019 por 550 millones de euros. En 2023, el operador amplió el pedido a 79 unidades por otros 1.400 millones, que se quedará finalmente en 60, aunque con la puerta abierta a seguir ampliando el pedido hasta las 100 unidades.