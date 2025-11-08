Vuelve el espectáculo de Navidad que te hará sentir en la Edad Media y está al lado de Madrid

¡El espíritu de la Navidad vuelve a brillar en Puy du Fou España! Del 29 de noviembre de 2025 al 4 de enero de 202, el parque (reconocido como mejor parque de Europa en los «World Travel Awards») se convierte de nuevo en la morada de los Reyes Magos y en el Belén viviente más grande de España. Cada rincón de La Puebla Real se transforma en un escenario de cuento, donde las tradiciones cobran vida, los villancicos resuenan y los visitantes se sumergen en una experiencia que combina emoción, historia y espectáculo.

El parque presenta este año una gran novedad: «La Alegría de la Navidad», un espectáculo exclusivo que recorre los grandes relatos bíblicos (desde Moisés hasta el nacimiento de Jesús) con una puesta en escena conmovedora. Además, el esperado «Cortejo Real de los Reyes Magos» llenará de emoción las calles del parque, con Melchor, Gaspar y Baltasar desfilando junto a su séquito, heraldos y caballos.

El espectáculo de Navidad que te transportará a la Edad Media

#navidadentiktok #toledo #españa #fyp ♬ sonido original – Spain_with_u @spain_with_u Aquí no hay Papá Noel… ¡pero sí la Navidad más tradicional de España! 🎄 Después de dos años de trabajo, cada piedra y cada detalle han sido cuidadosamente diseñados para dar vida al mayor parque temático histórico del país. ¡La temporada navideña en Puy du Fou España va a compemzar! 🇪🇸✨ 🎁 Mercado navideño con ambiente histórico 🍷 Gastronomía auténtica de toda España (¡productos de granja y artesanos!) 💌 Envía tu carta a los Reyes Magos 👑 Gran desfile de Reyes 🌟 Belén viviente y espectáculos al aire libre 🎆 Fuegos artificiales y musicales históricos 📍 Puy du Fou España 📅 Temporada de Navidad: del 29 de noviembre al 4 de enero ¿Quieres vivir una Navidad como las de antes? ❤️ #puydufou

«La Navidad de Puy du Fou España es mucho más que un plan: es un viaje al corazón de nuestras tradiciones, un encuentro con la Historia y una celebración compartida entre generaciones. Del 29 de noviembre de 2025 al 4 de enero de 2026, Puy du Fou España se transforma para celebrar la Navidad más auténtica y espectacular. Luces que iluminan la Historia, villancicos que recorren las calles, espectáculos únicos y experiencias inmersivas te esperan en un entorno histórico sin igual en España. Vive un plan familiar perfecto, donde la Historia, la tradición y la ilusión se entrelazan en cada rincón del parque».

Durante la temporada navideña, Puy du Fou mantiene sus grandes espectáculos históricos, que recrean los momentos más épicos de la historia de España. Entre los favoritos del público destacan «El Último Cantar», que revive las gestas del Cid Campeador; «A Pluma y Espada», donde Lope de Vega conquista los corazones con su ingenio; y «Allende la Mar Océana», que narra la travesía de Colón hacia el Nuevo Mundo.

Uno de los grandes atractivos de Puy du Fou en estas fechas es su Mercadillo Navideño de la Puebla Real, donde más de 30 artesanos de toda la comarca exponen sus creaciones. El ambiente se complementa con una irresistible oferta gastronómica: churros con chocolate, castañas asadas, migas manchegas, carcamusas toledanas, roscones recién horneados y hasta vino caliente al calor de las hogueras. Además, varios talleres permiten al público descubrir oficios tradicionales, como el arte de forjar espadas, la elaboración del mazapán o la caligrafía iluminada en manuscritos históricos.

Espectáculos de Navidad

El Cortejo Real de SSMM los Reyes Magos – «Ya se oyen los cascos de sus caballos resonando a lo lejos. Ya vienen. Ya es posible escuchar a Mirza, indigno Heraldo del rey Melchor y prepararse para acoger la llegada de los tres Reyes Magos. Vienen de lejos, de muy lejos. Siguen una estrella en el cielo que les marca el camino, la luz que ha de cambiar la faz de la tierra».

La Alegría de la Navidad – «Desde Moisés y la liberación del pueblo, hasta los días de la invasión romana, todos susurran la promesa de un Salvador. Un ángel rompe el silencio y anuncia la buena nueva a María, y la luz que emana del pesebre convierte la noche en esperanza. Pastores asombrados se acercan, siguiendo la estrella que brilla en el cielo, mientras los Reyes Magos de Oriente depositan sus dones con reverencia y adoración. Cada gesto, cada mirada, revive los pasajes sagrados. La alegría se enciende en los corazones que contemplan la maravilla de la Navidad».

Recepción Real con los Reyes Magos

¿Te gustaría conocer a los Reyes Magos en persona? Durante el día, los más pequeños podrán entregar su carta directamente a Sus Majestades los Reyes Magos, en un encuentro único lleno de ilusión.

«Para participar en la actividad, es imprescindible inscribirse en el momento de tu reserva en nuestra web o el mismo día de la visita en taquillas. La recepción se realiza de forma individual a lo largo del día, hasta el inicio del Cortejo Real».