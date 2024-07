El secreto que se esconde en Salou: será como viajar al pasado

Salou se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más destacados de la Costa Dorada, logrando los títulos de Destino de Turismo Familiar y Turismo Deportivo gracias a la calidad de sus instalaciones. Su extenso litoral, protegido por el cabo de Salou, alberga playas y calas de arena fina que ofrecen numerosas opciones para actividades acuáticas y deportes náuticos. El Paseo de Las Palmeras es uno de los puntos más emblemáticos de Salou, donde se puede disfrutar de ocio y entretenimiento. La localidad también es un excelente punto de partida para recorrer el camino de ronda de nueve kilómetros que sigue la costa, además de la ruta de los 23 miradores entre el mar y la montaña.

Salou, a pocos kilómetros de Tarragona, empezó como un núcleo pesquero y mercantil, y hoy despliega una amplia franja costera con playas muy populares y calas más íntimas. La gastronomía local destaca por sus mariscos y pescados frescos, con especialidades como los crustáceos de Cambrils y los langostinos de San Carlos de la Rápita, complementados con la salsa romesco y vinos de denominaciones de origen como Tarragona y Priorato.

La cala más desconocida de Salou

Salou, considerada la capital de la Costa Dorada, es famosa por sus amplias playas urbanas, las cuales suelen estar abarrotadas de bañistas durante los meses de julio y agosto. Sin embargo, en el cabo de Salou se encuentra una excepción a esta característica: una cala diminuta y escondida. Se encuentra en el tramo comprendido entre la playa de Levante, la más importante y concurrida del municipio, y el faro de Salou.

En esta zona, el cabo forma un macizo rocoso salpicado de pinos y urbanizaciones, con acantilados que se adentran en el mar. La erosión ha esculpido la costa en una serie de entrantes y salientes que han dado lugar a calas como Cala Font o Cala Crancs, antiguamente refugios de piratas. La Punta del Cavall, un mirador famoso para ver el atardecer, corona este tramo.

La singularidad de la Penya Tallada radica en la forma de sus acantilados. Siglos de erosión han creado una espectacular pared de un centenar de metros que se adentra en el mar como si fuera obra humana. Este «paredón» ofrece un rincón tranquilo y salvaje que merece la pena descubrir para alejarse del bullicio y disfrutar de las aguas del mar Mediterráneo en completa armonía.

Características

La cala de la Penya Tallada, situada al lado de la Punta Roja, destaca por su gran belleza natural y su carácter salvaje, siendo la más natural del municipio. Esta cala de 46,5 metros de longitud y 717,67 m² de superficie, se encuentra en una zona semiurbana con baja densidad de urbanización y abundante vegetación. Aunque no cuenta con paseo marítimo ni Camino de Ronda, sus aguas tranquilas y su composición de roca y arena dorada la hacen ideal para un día de sol y playa. No dispone de servicios de auxilio y salvamento, policía o banderas que indiquen el estado del mar, y no se permite el nudismo.

Playas y calas en la localidad

La playa de Levante, con más de un kilómetro de extensión junto al paseo marítimo de Jaume I, es una de las más grandes de Salou. Sus aguas poco profundas y oleaje suave la hacen ideal para familias con niños. Además, su limpieza le ha otorgado la bandera azul de la Unión Europea. La playa está equipada con aseos, duchas y servicios de alquiler de sombrillas y hamacas. El paseo marítimo ofrece una variedad de tiendas, restaurantes y bares. También cuenta con un parque infantil y opciones para deportes acuáticos, como kayak y moto acuática.

Al oeste del centro de Salou, la playa de Poniente es una de las favoritas de las familias por su gran extensión, arena suave y dorada, y agua cristalina. La escasa profundidad del agua y la presencia de socorristas permiten que incluso los más pequeños naden con seguridad. La playa dispone de zonas de juego infantiles, duchas, un chiringuito y alquiler de hidropedales.

Si buscas paz y tranquilidad, no te pierdas cala Llenguadets. Este rincón pacífico se encuentra a unos 20 minutos a pie del centro de Salou. Tras un agradable paseo por un camino y bajar unas pocas escaleras, encontrarás una pequeña playa de arena blanca y suave con aguas cristalinas. Cala Llenguadets dispone de un chiringuito y alquiler de tumbonas, pero es bastante tranquila, incluso en los meses de verano.

Rodeada por un pequeño pinar, la playa Larga transmite una sensación de aislamiento. Esta extensa playa de arena blanca y fina, que se extiende a lo largo de casi 700 metros, está situada a aproximadamente 20 minutos a pie desde el centro de la localidad. Es una de las playas más populares para practicar deporte, con alquiler de patines, motos acuáticas e hidropedales. Los puestos de comida y chiringuitos cercanos son perfectos para recuperar fuerzas después de nadar.