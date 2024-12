Polonia se presenta como destino turístico en el Campeonato Mundial de Natación de Budapest

Budapest acoge este año el Campeonato Mundial de Natación en piscina corta de 25m, un evento que la delegación de Polonia va a aprovechar, no sólo para cosechar los mejores resultados, si no también para hacer promoción turística e «invitar a todo el mundo a visitar su increíble país», tal y como asegura la leyenda de la natación Otylia Jędrzejczak, ex poseedora del récord mundial, campeona del mundo olímpica, y actual presidenta de la Federación Polaca de Natación.

La Federación Polaca de Natación, en cooperación con la organización Poland Travel, aprovechará este evento además para promocionar los Campeonatos Europeos del próximo año que se celebrarán en Lublin, una ciudad a 150 km de la capital.

Una cita en la que, además, un numeroso grupo de más de sesenta aficionados acompaña a los nadadores. Seguidores de la natación que harán de esta competición (uno de los eventos más importantes para nadadores de todo el mundo, después de los Juegos Olímpicos de París), una cita muy especial.

Futuras promesas de la natación acompañan a la delegación polaca

Dentro de ese grupo de aficionados, viajan también los mejores talentos jóvenes de la natación polaca. Deportistas, de entre 12 y 13 años, que se clasificaron como los mejores de sus clubes de natación en el último Campeonato Interregional Juvenil.

Cada grupo está acompañado además, por el entrenador del club al que pertenecen y todos los gastos del viaje y alojamiento en Budapest, así como las entradas a las competiciones están cubiertos por la Federación Polaca de Natación. Las invitaciones para participar en el viaje a Hungría fueron entregadas a deportistas de dos clubes de Varsovia y a uno de Cracovia, Dąbrowa Górnicza, Breslavia y Poznań.

«Los niños vivirán una aventura maravillosa y, al mismo tiempo, podrán mostrar a los aficionados de Hungría el grupo tan increíble que forman», asegura la presidenta de la Federación Polaca de Natación, augurando que seguramente «serán el grupo más ruidoso en las gradas del complejo de Budapest, animarán a sus compañeros más mayores y, al mismo tiempo, promocionarán Polonia entre otros aficionados».

En este sentido, Jędrzejczak, explica además que la delegación ha llevado hasta Budapest regalos para sus rivales de otros países para que puedan conocer de primera mano, por ejemplo, los deliciosos dulces polacos: los famosos caramelos krówki de Milanówek, o los ptasie mleczko, dos productos emblemáticos de Polonia.

Los nadadores polacos, la mejor representación de su país

No solo los aficionados, también los nadadores polacos, como es el caso de Michał Chmielewski, que fue medallista el año pasado en el Campeonato Europeo en Belgrado, animarán a sus rivales de otros países a visitar Polonia. «Podemos presumir de muchos lugares hermosos que seguramente fascinarán a los turistas extranjeros. A mí, por ejemplo, me encanta Varsovia por su diversidad y sus numerosos espacios verdes. Tengo muchos recuerdos relacionados con mi ciudad natal, y cuando entreno en EE.UU, echo de menos mi hogar y el parque donde nos encontramos con amigos», asegura el nadador.

Preguntado sobre el lugar más bonito de Polonia, Chmielewski no tiene dudas: «Zakopane, la capital de invierno de Polonia, es un destino perfecto para el descanso, la relajación activa y el contacto con la naturaleza».

Preparados para ‘Lublin 2025’

En 2025, en Polonia se celebrará el Campeonato Europeo de Natación para seniors, y Lublin es el anfitrión más probable. Algo que llena de orgullo a la delegación polaca y a la presidenta de la Federación, que muestra su alegria porque Polonia «haya logrado tener la oportunidad de organizar un evento tan grande». «Es un paso muy importante en la historia de la natación polaca y una gran oportunidad para mostrar a los deportistas y aficionados que Polonia es un país hermoso y hospitalario», concluye Jędrzejczak.