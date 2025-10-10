Dónde ir en el Puente de Todos los Santos: los mejores destinos para ir en noviembre y que son un chollo

El Día de Todos los Santos (1 de noviembre) es festivo nacional, pero este 2025 cae en sábado, así que no hay puente largo. Aun así, un fin de semana bien aprovechado, desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la noche, permite escaparse a ciudades europeas con encanto, cercanas y con precios bajos.

Recuerda que el tiempo es limitado, así que no intentes verlo todo. Prioriza destinos pequeños para ahorrar tiempo y dinero en transporte, y visita los monumentos más importantes.

Los mejores destinos para el Puente de Todos los Santos

Durante el Puente de Todos los Santos, las grandes capitales europeas (París, Londres o Roma) quedan un poco fuera de juego, ya que son ciudades muy grandes para ver en dos o tres días y, además, tienen precios más elevados. . Pero Europa está llena de pequeñas capitales y ciudades medianas que se descubren mejor precisamente con poco tiempo- Desde España, en apenas una o dos horas de vuelo, se puede aterrizar en lugares tan sugerentes como Oporto, Toulouse, Burdeos o Nantes, con el equilibrio perfecto entre cultura, gastronomía y descanso.

Además, noviembre es un buen mes para viajar: los precios bajan respecto al verano y los lugares están menos masificados. Con un poco de planificación (salir el viernes por la tarde y volver el domingo por la noche), puedes disfrutar de una escapada inolvidable.

1) Oporto (Portugal)

Oporto es una de las opciones favoritas, y estos son algunos de los planes de los que se pueden disfrutar un fin de semana: cruzar el puente de Luis I al atardecer, visitar una bodega en Vila Nova de Gaia, quedarse a cenar en la Ribeira y probar la francesinha o petiscos locales. Un paseo en barco por el Duero ocupa sólo una mañana. Desde Madrid, el vuelo directo dura apenas 1 hora y 15 minutos.

2) Toulouse (Francia)

La «ciudad rosa» francesa es un verdadero museo al aire libre. Además, su cercanía la hace ideal para un viaje corto. Toma nota de qué hacer durante dos o tres días: perderse por la Place du Capitole, comer cassoulet o magret de pato, visitar el Cité de l’Espace y pasear por los canales. El precio de los vuelos desde Madrid oscila entre los 50 y los 130 euros.

3) Burdeos (Francia)

Burdeos es una ciudad elegante, pequeña y con mucha oferta enoturística en sus alrededores. Para el Puente de Todos los Santos, puedes anotar estos planes tan interesantes: pasear por el paseo Ribera del Garona, visitar la Cité du Vin, probar la cocina bordelesa y (si te sobra tiempo) hacer una excursión a Saint-Émilion. Burdeos tiene opciones de alojamiento muy económicas fuera del centro histórico.

4) Nantes (Francia)

Nantes es una ciudad pequeña con mucha vida cultural, jardines, el famoso «Elefante» mecánico de Les Machines y barrios vibrantes. Los mejores planes son pasear por las orillas del Loira, subir al elefante mecánico, visitar el castillo de los duques de Bretaña y probar la cocina local en pequeñas brasseries.

5) Cracovia (Polonia)

Aunque está más lejos que las opciones anteriores, Cracovia ofrece una gran relación calidad-precio: historia, barrio judío, castillo Wawel y mucha vida nocturna cultural. Qué hacer: visitar la plaza del Mercado, recorrer Kazimierz, probar la gastronomía polaca y bajar a las minas de sal (si te da tiempo). Ideal si buscas más historia y precios de alojamiento bajos fuera de la temporada alta.

6) Liubliana (Eslovenia)

Liubliana es una ciudad pequeña y con muchas zonas verdes para pasear. Perfecta para caminar, con cafés junto al río y castillo con vistas. Estos son los mejores planes de los que puedes disfrutar: pasear por el mercado central, subir al castillo, alquilar una barca en el río y degustar la cocina eslovena en restaurantes locales.