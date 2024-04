La ciudad española que está entre las cinco más lujosas de Europa

Holidu, el portal de alquiler vacacional, ha analizado una amplia gama de datos para identificar las ciudades más lujosas de Europa. Se han considerado aspectos como la presencia de tiendas de marcas exclusivas, relojerías de prestigio y concesionarios de coches de lujo.

Estas localidades ofrecen experiencias únicas para los aficionados al lujo que buscan disfrutar de lo mejor durante su estancia, aunque sea por unos días. La lista de las mejores ciudades no decepciona, destacando por su estilo de vida sofisticado y exclusivo.

París

París, la Ciudad de la Luz y del amor, es conocida por sus hoteles exclusivos y la exquisita cocina francesa servida en restaurantes de renombre mundial. Además, cuenta con lugares icónicos como la Torre Eiffel y el Museo del Louvre.

Con sus grandes avenidas, encantadoras cafeterías, espacios verdes y el pintoresco barrio de Montmartre, París ofrece experiencias únicas para los viajeros. Sus 33 tiendas de marcas de moda de lujo y 16 tiendas Rolex atraen a los amantes del lujo.

Desde navegar por el río Sena hasta explorar barrios emblemáticos como Saint-Germain-des-Prés, París cautiva con su elegancia y su rica historia cultural. El precio medio de la vivienda vacacional, de 127 euros, refleja la exclusividad y el atractivo de esta ciudad cosmopolita.

Londres

La vibrante capital británica, Londres, siempre ofrece sorpresas con su constante movimiento y cambio. Aunque no sea conocida por su gastronomía, cuenta con 73 restaurantes Michelin de primera categoría, lo que demuestra su diversidad culinaria.

Explorar sus barrios famosos como Notting Hill, el Soho, Covent Garden o The City permite sumergirse en la vida cotidiana de Londres y descubrir su encanto único. Con 20 tiendas de marcas de moda de lujo y 18 tiendas de Rolex, la ciudad atrae a los amantes del lujo.

Además, sus 1.005 salones de belleza reflejan el interés por el cuidado personal en esta cosmopolita metrópolis. Con un precio medio de una casa de vacaciones de 96 euros, Londres sigue siendo accesible para aquellos que buscan una experiencia lujosa en una de las ciudades más emocionantes del mundo.

Amsterdam

La hermosa capital de los Países Bajos, Amsterdam, es conocida como la Venecia del Norte debido a sus encantadores canales que serpentean por toda la ciudad. Esta metrópolis vanguardista y cultural alberga tres de los museos más famosos del mundo: el Rijksmuseum, el Museo Van Gogh y el Museo Stedelijk.

Aunque cuenta con solo 6 tiendas de marcas de moda de lujo y 6 tiendas de Rolex, Amsterdam ofrece una experiencia única para aquellos que buscan una mezcla de historia, arte y modernidad. Con un precio medio de vivienda vacacional de 119 euros, esta ciudad cosmopolita es perfecta para explorar durante unos días y sumergirse en su encantador ambiente.

Madrid

La vibrante capital de España, Madrid, se sitúa en el cuarto lugar de la lista. El famoso barrio de Salamanca, con su exclusiva Milla de Oro, es reconocido como una de las zonas comerciales más lujosas del país. Este barrio, repleto de majestuosos edificios y tiendas de renombre, es solo una de las muchas áreas interesantes para explorar en la ciudad, que incluyen Lavapiés, Las Letras y Chamberí.

Con 27 restaurantes Michelin, 6 tiendas de marcas de moda de lujo y 6 tiendas de Rolex, Madrid ofrece una experiencia urbana llena de lujo y diversión. Además, con un precio medio de vivienda vacacional de 59 euros, la ciudad es accesible para aquellos que desean disfrutar de unas vacaciones inolvidables en una de las capitales más emocionantes de Europa.

Roma

La Ciudad Eterna, Roma, es un verdadero museo al aire libre que atrae a millones de turistas cada año. Maravillas como el Coliseo, la Ciudad del Vaticano, la Fontana de Trevi y la Piazza Navona hacen de la ciudad un destino imperdible. Cuanto más cerca del centro histórico, más bullicio y vida se encuentra, junto con una amplia oferta de comercios, restaurantes y museos.

Con 20 restaurantes Michelin, 7 tiendas de marcas de moda de lujo y 5 tiendas de Rolex, Roma ofrece una experiencia cultural y de compras incomparable. Las calles como Via Margutta, Via Condotti y Via del Corso son conocidas por albergar boutiques de alta costura y grandes marcas. Con un precio medio de casas de vacaciones de 73 euros, Roma es accesible para aquellos que desean sumergirse en la rica historia y el encanto de esta ciudad italiana tan especial.

El top 10 de destinos más lujosos de Europa, lo completan las siguientes ciudades Viena ofrece una experiencia única con su rica historia y sus impresionantes palacios.

Milán, en séptimo lugar, es conocida como la capital de la moda y alberga algunas de las marcas más exclusivas del mundo. Hamburgo combina la elegancia con la modernidad en sus calles.

Por su parte, Barcelona ofrece una amplia variedad de tiendas exclusivas, restaurantes de alta cocina y lujosos hoteles. Y, por último, Berlín, cuyas tiendas de diseño, restaurantes de alta cocina y una vida nocturna vibrante atraen a visitantes de todo el mundo.