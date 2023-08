Zack Snyder cree que ‘Rebel Moon’ necesitará una director’s cut

Rebel Moon es uno de los últimos proyectos que le quedan por estrenar a Netflix en este 2023, unas expectativas que han aumentado más todavía después de que hace escasas horas la plataforma de streaming publicase un primer tráiler. Este, representa el segundo trabajo de la compañía con Zack Snyder, quien estrenó Ejército de muertos el pasado 2021 con la marca de video bajo demanda. En principio, Rebel Moon iba a ser una historia única, pero Snyder convenció a los productores para dividirla en dos partes y ahora, quedando todavía 4 meses para su estreno, asegura que un director’s cut (versión del director) es completamente necesario.

La primera pregunta que se nos pasa por la cabeza a raíz de la necesidad de esa versión extendida por parte del director es por qué debería realizarse ese montaje del director, si Snyder no está lanzando un título que vaya a precisar de los requisitos restrictivos de la distribución teatral. Inmediatamente después (y quizás lo más llamativo de todo) lo que resulta más extraño de todo es que los espectadores todavía no han visto la cinta. Los director’s cut normalmente se consideran una vez estrenada la pieza, prometiendo a los fans la promesa de una mejora. ¿Qué pasa si los suscriptores de Netflix creen que Rebel Moon está perfecta así? E incluso si terminan haciéndolo… ¿no debería Snyder al menos fingir que no lo hará hasta que al menos se estrene?

El cineasta explicó en la Gamescon el motivo de su unión a los montajes del director: “No puedo evitarlo. La esperanza es salga adelante. Fue genial, porque creo que lo único que pasó con Netflix fue que salí de La liga de la justicia y mira, he hecho desde El amanecer de los muertos, hice un Director’s Cut para Amanecer…Watchmen. Tengo dos, hay dos Director’s Cut, lo que es una locura”

‘Rebel Moon’: Reparto y fecha de estreno

La aventura espacial de Snyder está comandada por Sofia Boutella, pero el resto del elenco parece estar a la altura del mejor de los blockbusters: Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Bae Doona, Ray Fisher y Michel Huisman, entre otros. Después, en la secuela se unirán al reparto Cleopatra Coleman, Cary Elwes, Anthony Hopkins, Ed Skrein y Corey Stoll.

Como ya hemos contado, Rebel Moon se dividirá en dos partes. La primera llevará por sobrenombre La niña de fuego y se estrenará el 22 de diciembre de este 2023. La secuela, se llamará La guerra que deja marcas. Esta se unirá al contenido de la plataforma a partir del 19 de abril de 2024. Todavía se desconoce la fecha en la que las dos versiones del director llegarán a la plataforma.