Zachary Levy confirma que Shazam no se verá afectada por la reestructuración del DC Universe

Las idas y venidas de Warner Bros con Zack Snyder parecen una tontería comparado con toda la reestructuración que planean el director James Gunn y Peter Safran. Ambos llevan poco más de un mes en el puesto de máxima autoridad para crear un universo de DC en cines y HBO Max, pero por el camino han cerrado varias herencias de la antigua explotación de La liga de la justicia. Gunn y Safran han tirado atrás el guion de Wonder Woman 3, descartado la continuación de Black Adam y eliminado los cameos de la amazona y Superman en The Flash. Aparte, han tomado decisiones realmente difíciles y conflictivas con el fandom, como no contar con Henry Cavill como Superman, aun cuando este había anunciado su esperado regreso. No parece que Ezra Miller vaya a continuar en el futuro de la franquicia y Aquaman y el Reino perdido podría suponer la despedida del papel para Jason Momoa. Pero entonces, ¿qué pasará con el Shazam de Zachary Levy?

Shazam fue una de las películas mejor valoradas en el pasado de DC. Una suerte de Big que mezclaba las bondades de títulos como Los Goonies con las historias de superhéroes. Al momento, Zachary Levy se llevaba en aquel momento el beneplácito de todos los fans, estrenando el próximo marzo de 2023 la secuela ¡Shazam! La furia de los dioses. Pero ¿qué pasará con el futuro del personaje después de eso? ¿Recibirá un recast como Clark Kent o su personaje pasará directamente al ostracismo? En redes, la gente clamaba porque entendían que al igual que ya ha sucedido con las otras franquicias, el nuevo DC Universe no contaría con Levy por lo que las opiniones criticando la decisión no se hicieron esperar, a pesar de que no había ninguna noticia que confirmase el asunto.

Oooh, I really wouldn’t go believing everything you see on the internet. I’m Gucci, Ash. We all Gucci. 😎 https://t.co/684SarbP1P — Zachary Levi (@ZacharyLevi) December 20, 2022

Pero ahí estaba el actor que interpreta a la versión adulta y con poderes de Billy Baston para contestar a todos esos rumores infundados vía Twitter con un mensaje en el que se puede leer “Oooh, realmente no creas todo lo que ves en Internet. Soy Gucci, Ash. Todos somos Gucci, agregando un emoji de una cara con gafas de sol”. No es de extrañar que al menos por el momento, el papel más humorístico del pasado DC sí que entusiasme a Gunn, con lo que este podría ser el único superviviente de la ristra de héroes que aterrizaron en DC antes de la llegada de Gunn y Safran.