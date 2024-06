Yellow Day: celebra el día más feliz del año con el puro positivismo de estas películas

Quizás no sea tan popular como el Blue Monday, pero hoy se celebra su gran antagonista en el calendario: el Yellow Day. Considerado como el día más feliz del año, la idea de marcar en amarillo el 20 de junio nació de la mente del Psicólogo Cliff Arnall. Justamente, el mismo hombre que puso de moda resaltar la jornada más triste a través de una fórmula pseudomatemática que en realidad, iba a ser utilizada para una campaña de marketing.

Pero en este caso, las características que llevaron a la elección de Arnall tuvieron que ver con varios factores. Un clima agradable, más horas de luz solar y la proximidad hacia las vacaciones estivales fueron determinantes en la selección del psicólogo y la predilección por un color que tradicionalmente simboliza optimismo y alegría. Con el objetivo de que el Yellow Day cumpla su función, hemos preparado una selección de películas que son puro positivismo:

Las mejores películas para el Yellow Day

‘Begin again’ (2013)

La música puede convertir un día gris en una auténtica pista de baile y la realidad es que no recordamos una historia reciente tan melómana como Begin Again. Un aparente drama romántico cargado de energía y buenas voluntades.

La pasión por la música lleva a Gretta (Keira Knightley) y a Dave (Adam Levine) a intentar triunfar en Nueva York. Sin embargo, cuando él alcanza la fama mundial termina abandonándola. Una noche, un productor de discos recién despedido ve actuar a Gretta en un bar de Manhattan, quedando completamente prendido de su talento.

‘El lado bueno de las cosas’ (2012)

Por sus personajes, cualquiera diría que esta podría ser más una historia para el Blue Monday que para el Yellow Day, pero lo cierto es que el nombre El lado bueno de las cosas, da una certera pista de la atmósfera alegre y positiva que configura el celebrado filme de David O. Russell.

Tras pasar ocho meses en un centro de salud mental por agredir al amante de su mujer, Pat (Bradley Cooper) regresa a casa de sus padres. Aunque está decidido a hacer todo lo posible para recuperar a su exmujer, la situación cambia cuando conoce a Tiffany (Jennifer Lawrence), una chica que también arrastra sus propios problemas. A pesar de su desconfianza común, pronto encontrarán un vínculo que les ayudará a encontrar ese lado bueno que tiene todo.

‘La vida de Brian’ (1979)

Irreverente y políticamente incorrecta, La vida de Brian es la cima creativa de los Monty Python. Una comedia de humor negro que parte de una confusión histórica con el nacimiento de Jesucristo. Y es que a pocos kilómetros del verdadero mesías nace Brian, un hombre de pocas luces y con muy mala suerte que será tomado por el elegido, cuando simplemente es un pobre diablo al que el destino le juega toda una serie de desdichas. Incluso bajo esta premisa, La vida de Brian enseña a ver ese “Look on the Bright Side of Life” (“siempre mira el lado positivo de la vida”) desde la terrible crucifixión.

‘El discurso del rey’ (2010)

Ganadora de cuatro premios de la Academia, El discurso del rey narra la historia real de superación de Jorge VI (Colin Firth), tras la abdicación de su hermano mayor, Eduardo VIII. Su tartamudez, supuso un gran inconveniente para sus funciones diplomáticas por lo que tuvo que recurrir a logopeda Lionel Logue (Geoffrey Rush), quien con sus técnicas poco ortodoxas tendrá que ayudarle a pronunciar el discurso mas importante de la historia del país.

‘Moneyball’ (2011)

Billy Beane (Brad Pitt) cambió las reglas del béisbol cuando en 2001 comenzó a construir un equipo bajo el método “Moneyball”. A través de menos recursos económicos, configuró una gran temporada para los Atléticos de Oakland empleando métodos estadísticos para cada la selección de cada jugador.

‘CODA’ (2021)

La gran vencedora de los Oscar 2021 es en realidad, un remake de la francesa La familia Bélier. Pero eso no quita para que igualmente, la versión norteamericana esconda un mensaje cargado de esperanza ideal en el Yellow Day. En la historia, Ruby es la única de su familia que no tiene una discapacidad auditiva. Trabaja por la mañana ayudando a sus padres y a su hermano antes de ir a clase, tratando de mantener a flote su negocio pesquero. Necesitada de nuevas emociones, prueba suerte en el coro del instituto donde descubre una pasión latente por el canto que le lleva a soñar con la posibilidad de encontrar un futuro fuera de las barreras y la responsabilidad familiar.