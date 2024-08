‘WondLa’: ¿Por qué nadie conoce esta serie de animación que es tan buena?

De cara a las vacaciones de verano, Apple TV+ ha estrenado WondLa, impresionante serie de animación que, sin embargo, casi nadie conoce. Este es uno de los muchos fallos que tiene la plataforma de streaming: hace producciones carísimas de altísima calidad pero no las acompañan de una buena promoción (de ahí que se hayan tenido que replantear su modelo de negocio). Esta fantasía futurista basada en las novelas del escritor y productor de cine Toni DiTerlizzi debería haber hecho mucho más ruido mediático y social y, sin embargo, está pasando casi desapercibida y es injusto. No sólo es una gozada visual que está al nivel que cualquier película de Pixar que se digne, sino que la historia es apasionante, divertida, emocionante y sorprendente. Nadie (de cualquier edad) se arrepentirá de ver esta aventura protagonizada por una humana criada en un búnker bajo la protección de un robot y que, de repente, ha de enfrentarse a un mundo desconocido. Pero el problema es que WondLa no es la única producción de Apple TV+ que ha sido maltratada. Casi todas sus series y películas lo son, y eso que tiene verdaderas joyas modernas dentro de su catálogo.

Trama y datos de producción

WondLa gira en torno a Eva, una adolescente curiosan y entusiasta que es criada en un moderno búnker subterráneo por el robot cuidador Muthr. El día de su decimosexto cumpleaños, un ataque al búnker obliga a Eva a salir a la superficie de la Tierra, que ahora está habitada por alienígenas, poblada por fauna de otro mundo y sin ningún otro ser humano. De hecho, ya no se llama Tierra, sino Orbona. Otto, un adorable tardígrado gigante con el que Eva comparte poderes telepáticos, y Rovender, un alienígena cascarrabias con un pasado problemático, se unen a Eva en una peligrosa búsqueda para encontrar a los humanos, su hogar y su verdadero destino.

Esta primera temporada consta de siete episodios repletos de aventuras y está producida ejecutivamente por DiTerlizzi y Gannaway junto a Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, Julie Kane-Ritsch y John Lasseter (uno de los padres de Pixar) David Ellison y Dana Goldberg, de Skydance Animation. La serie también está producida por Tony Cosanella.

Apple y Skydance Animation se asociaron anteriormente para lanzar el largometraje de animación de Apple Original Films Luck. El galardonado catálogo de series y películas originales para niños y familias en Apple TV+ también incluye el híbrido de animación e imagen real El conejo de terciopelo, el cortometraje de animación ganador de un Óscar y un BAFTA El niño, el topo, el zorro y el caballo y la película de animación ganadora de un BAFTA y nominada a un Óscar Wolfwalkers.

Una aventura de gran calidad

Hacer animación es laborioso, lento y caro. Por ello, aunque las series de dibujos han existido siempre, su calidad solía ser bastante menor si la comparábamos con las de las películas. Esto, afortunadamente, está cambiando en los últimos tiempos gracias a las plataformas en streaming que invierten en productos más arriesgados y con un acabado visual que ya no se distingue del cine (ocurre lo mismo con la imagen real).

Una producción como WondLa es la confirmación de que se puede hacer animación (más allá de las maravillas de anime) de primera división de manera seriada y para la pequeña pantalla. Y es que, visualmente, esta adaptación de las novelas de Toni DiTerlizzi es una delicia: sus texturas, fotografía, montaje y movimientos de cámara son impresionantes. La creación de mundos y el diseño de personajes son muy fieles a la obra original y resultan embriagadores.

Pero lo mejor de WondLa es el alma que se esconde tras su envoltura de aventuras de paso a la edad adulta. Como toda buena ciencia ficción, aquí se debate sobre lo que nos hace humanos, lo que nos distingue de otras especies o lo que nos une a ella. Se debate sobre nuestro valor como seres vivos, sobre la crianza y el concepto de familia (que va más allá del parentesco). Cada capítulo no llega a la media hora y se consumen con gusto y rapidez.

Si una serie como WondLa fuese emitida por otras plataformas como Netflix, Disney o Amazon, todo el mundo estaría hablando de ella. Sin embargo, el gran problema de esta ficción es la empresa que la ha creado: Apple TV +.

Los problemas de Apple TV +

Apple TV+ suele hacer productos dirigidos a los críticos y a los premios pero que se olvidan del espectador común. Se trata de una especie de calidad mal entendida que roza el esnobismo cultural (este, sin embargo, no es el caso de WondLa). Eso sí, son producciones muy caras, con rostros muy famosos y con firmas autorales de gran nivel. Apple gastó más de 500 millones de dólares en total en las películas de los directores Martin Scorsese, Ridley Scott y Matthew Vaughn; y más de 250 millones en la miniserie sobre la Segunda Guerra Mundial Masters of the Air, una de las grandes producciones entrenadas este año.

El problema es que todas esas películas fueron un fracaso absoluto en taquilla. Incluso la serie Masters of the Air tuvo una audiencia decepcionante. Apple gasta miles de millones de dólares al año en programación original que recibe excelentes críticas y numerosas nominaciones a premios, pero que no atrae al público. Tanto es así que Apple TV+ genera menos visualizaciones en un mes que Netflix en un día.

También hay aquí un problema. Apple TV+, exceptuando casos como el de The Morning Show o Ted Lasso, hace una promoción muy mediocre de sus productos. Una serie tan increíblemente costosa como Fundación merecía una campaña agotadora, sin embargo, pocos saben que tiene ya dos temporadas (muy buenas, por cierto).

Es por todo esto que Apple va a realizar un mayor control sobre el gasto en contenido para su plataforma de streaming. Según el informe publicado, la compañía de la manzana está tratando de pagar menos por adelantado, cancelará con mayor rapidez las series que no funcionen y está obligando a los estudios de terceros a asumir una mayor carga cuando las producciones superan el presupuesto.