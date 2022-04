Aunque a Guardianes de la galaxia 3 todavía le quede mucho para su estreno, la comunidad de fans de Marvel sabe que va a ser una película con un sabor a despedida como el de Spider-Man: No way home. El propio director, James Gunn ha remarcado que este final de trilogía es un punto y aparte en la franquicia, además de ser la última vez que veremos a Dave Batista como el querido Drax. Si bien veremos tanto a Peter Quill (Chris Pratt) como a Nébula (Karen Gillian) en Thor: Love and thunder, no será hasta el año que viene cuando veremos de nuevo en un largometraje propio a los guardianes. En cambio, será la primera vez para Will Poulter se ponga en la piel de Adam Warlock y para ello, su transformación física ha sido alucinante.

A diferencia de otros roles, en los que el CGI puede llegar a disimular el físico, Pulter ha tenido que esculpir su cuerpo, una experiencia que no recomendaba a nadie según recogía el medio The Independent: “Lo más importante es que tu salud mental y física tiene que ser la número uno, y los objetivos estéticos tienen que ser secundarios, de lo contario terminas promoviendo algo que no es saludable y poco realista si no tienes el respaldo financiero de un estudio que pague por tus comidas y entrenamiento”.

Will Pulter continuó señalando que la suya es una posición privilegida y que “no recomendaría a nadie” hacer lo mismo para estar listo en este papel y eso que ahora, al menos esta en una fase de mantenimiento que describe como “bastante agradable”. Por otro lado, el británico tambien fue preguntado por el estilo de interpretación de El método, ya que el tema está de moda después de la noticias alrededor de la interpretación de Jared Leto en Morbius: “Cuando se trata del proceso de un actor, sea lo que sea, mientras no infrinja el de otras personas y seas considerado, entonces está bien. Pero si su proceso crea un entorno inhóspito, para mí ha perdido de vista lo que es importante. El método de actuación no debe usarse como excusa para n comportamiento inapropiado, y definitivamente lo ha sido”, apuntaba Pulter.

Creado por por Stan Lee y Jack Kirby, Adam Warlock es un personaje que apareció por primera vez en una historia de Los cuatro fantásticos. Su aparición, aunque no de forma completa, fue expuesta en una de las escenas postcréditos de Guardianes de la Galaxia 2. Fue creado por unos científicos como un eterno, la evolución definitiva del hombre. Nació como villano, pero con el tiempo se convirtió en un héroe. Guardianes de la galaxia 3 llegará a los cines el próximo 5 de mayo de 2023.