Warner estrena ‘Momias’, la comedia familiar de animación que trae la felicidad

«¿Has encontrado la felicidad en tu vida? ¿En tu vida has proporcionado la felicidad a otros?», son las dos preguntas que Carter Chambers (interpretado por Morgan Freeman) dirige a su amigo Edward Cole (Jack Nicholson) frente a la Gran Pirámide de Keops en la película Ahora o nunca (The Bucket List), de la productora Warner Bros. La escena hace su particular versión del juicio de Osiris, donde las almas eran juzgadas en su camino al Duat, el mundo de los muertos en el antiguo Egipto. Un inframundo en el que viven los protagonistas de Momias, la comedia de animación que también produce Warner Bros. España y que se estrena en las salas de cine este 24 de febrero.

La sinopsis de esta cinta describe cómo en esas entrañas de la tierra existe una ciudad de momias con 3.000 años de antigüedad, donde por mandato imperial la princesa Nefer (voz de Anuska Alborg) tiene que casarse con Thut (voz de Óscar Barberán), un ex auriga. Si bien ninguno quiere contraer matrimonio, los deseos de los dioses son ineludibles, por lo que ambos tendrán que casarse en siete días y llevar intacto a la boda el anillo que el Faraón, padre de la joven, le ha otorgado a Thut.

Prepárate para descubrir un nuevo mundo. No te pierdas el tráiler de 'MOMIAS'. Solo en cines en 2023 #momias. pic.twitter.com/TY52tW8T1y — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) October 17, 2022

Mientras, en la superficie, Lord Carnaby lleva a cabo una expedición arqueológica en la que, por primera vez, encuentra algo relevante: una tumba egipcia que contiene un anillo de boda. Ésta es su gran oportunidad para pasar a la historia, pero no cuenta con que ese anillo ya tiene dueño… Cuando Thut descubre que el anillo ha sido robado, no tiene más opción que subir al mundo de los humanos e infiltrase en la actual Londres. En el viaje le acompañará su Sekhem, su hermano; Croc, su mascota cocodrilo; y Nefer. Juntas, las tres momias tendrán que desenvolverse en Londres para recuperar el anillo que Lord Carnaby les ha robado. Y algo que no entraba en los planes de Thut y Nefer: conocerse.

Diversión

La felicidad de ambos será también la de los espectadores, que encontrarán aquí una combinación única de aventura y humor, con momentos de musical incluidos. Y será igualmente la felicidad de las familias que se acerquen a las salas a ver esta película de diversión y desenfreno. Apta para todos los públicos, pone su granito de arena en dar respuesta a las preguntas de Osiris en el juicio final. Recibimos felicidad y damos felicidad con este fantástico film, que encantará a los más pequeños de la casa y a los mayores.

Cartel oficial de la película ‘Momias’.

La película Momias está dirigida por Juan Jesús García Galocha, Galo, que debuta como director después de haber trabajado como director de arte en Tadeo Jones 2: el secreto del rey Midas y el aclamado corto de animación Cuerdas. El guion ha sido escrito por Jordi Gasull y Javier Barreira, ganadores de un Goya al mejor guion por Las aventuras de Tadeo Jones. Gasull también es productor de la película. Detrás del proyecto se encuentra asimismo el director del estudio de animación de la película Core Animation, Pedro Solís, artífice de Cuerdas.

En Momias, Warner Bros. España presenta esta producción de 4Cats Pictures SL, Anangu Grup SLU y Moomios Movie AIE, con la participación de MOVISTAR+ y con la colaboración de Atresmedia Cine y TV3.