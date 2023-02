Esta es la duración que tendrá ‘¡Shazam! La furia de los dioses’

La cuenta atrás para poder ver en el cine ¡Shazam! La furia de los dioses está a punto de poner su contador a cero. En menos de un mes, podremos volver las aventuras de la disfuncional familia de superhéroes enfrentándose a dos villanas interpretadas por Helen Mirren y Lucy Liu. Por supuesto, la secuela volverá a contar con Zachary Levi y Jack Dylan Grazer como principales protagonistas, aunque también como novedad aparecerá la estrella de West Side Story, Rachel Zegler. Los detalles del nuevo largometraje cada vez tienen menos entresijos y después del último tráiler ofrecido por Warner Bros, ahora sabemos el tiempo exacto en el estaremos pegados a la pantalla en las salas.

2 horas y 10 minutos, una duración bastante comedida para unos tiempos en los que la exhibición de las superproducciones ha alcanzado cifras excesivamente extensas, como las 3 horas de The Batman y las 3 horas y 15 minutos de Avatar: el sentido del agua. ¡Shazam! La furia de los dioses incluso será parcialmente más corta que su antecesora, ya que la historia de origen del joven héroe tuvo una duración de 2 horas y 9 minutos. Como era de esperar, tener la presión de salvar al mundo pasa factura al joven Billy, quien además no lleva demasiado bien que su familia adoptiva no trabaje en equipo. Para más inri, se enfrentan a la amenaza más peligrosa a la que se han enfrentado hasta ahora: las hijas de Atlas, Hespera y Kalypso.

El director David F. Sanberg le comentó a Collider recientemente cuál sería el viaje de la nueva aventura para la familia de Billy: “En la película, Billy/Shazam está tratando de mantener a la familia unida, pero cada uno hace lo suyo y realmente no han aprendido a trabajar juntos. Especialmente como Freddy, solo quiere ‘Si, yo voy a ser un superhéroe por mi cuenta. ¿por qué tenemos que hacer todo juntos?’ Así que la película trata de que tienen que aprender a trabajar juntos y ser un equipo de superhéroes”. El reparto de esta cinta de DC Comics se completa con Marta Milans, Asher Angel, Diedrich Bader, Grace Fulton, Megan Good y Adam Brody.

¡Shazam! La furia de los dioses llegará a los cines el próximo 17 de marzo de 2023.