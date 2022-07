Warner Bros retrasa el remake de ‘Train to Busan’

Desde que el éxito del cine coreano Train to Busan sorprendiese al público mundial en 2016, se ha estado hablando de una versión norteamericana. Algo poco extraño si entendemos que Hollywood lleva creando remakes de éxitos de fuera de sus fronteras desde tiempos inmemoriales. El progreso de esa revisión norteamericana pareció dar un fuerte acelerón en diciembre del 2021, cuando la producción pasó a tener un título oficial: El último tren a Nueva York. Aparte del nombre, sustancialmente evidente, la fecha de estreno se colocó en el 21 de abril de 2023. Sin embargo y acorde a su actual estrategia de reubicar fechas a sus estrenos, la productora Warner Bros ha eliminado la cinta de su calendario de lanzamientos.

Train to Busan supuso una bocanada de aire fresco para los fans del cine de zombis. La historia seguía a un joven padre que marcha en tren con su hija, sin saber que un brote de muertos vivientes está comenzando a invadir salvajemente Corea. Poco después se encuentra luchando junto a otros supervivientes en un tren que marcha a Busan. En el medio de transporte poco a poco también se propaga el virus, por lo que su única salvación es avanzar por los vagones hasta ponerse a salvo. Se espera que la versión norteamericana adapte la misma historia, bajo el diferente destino que es Nueva York.

Cuando se habló por primera vez del remake, se señaló al director de terror James Wan como productor y a Gary Dauberman como escritor del guion. Más tarde, en febrero de 2021, la producción colocó a Timo Tjahjanto (Headshot, The night Comes for Us) en la silla de director. Ciertamente, el retraso no sorprende a nadie ya que originalmente estaba programada para salir en menos de un año y todavía no ha habido noticias sobre el elenco, ni sobre cuándo comenzará la filmación.

En ningún momento se ha hablado de la cancelación del proyecto, por lo que lo más normal es que el estudio eliminase la fecha para dar más tiempo a la preproducción, en vez de apresurar el proceso hasta llegar a abril. Aunque los remakes están abiertamente denostados por una gran parte de la comunidad cinéfila, no hay que olvidar que el último Oscar a la mejor película fue a parar a CODA, readaptación de la cinta francesa La familia Bélier. Aparte, hay que tener en cuenta que Wan es una voz autorizada dentro del género terrorífico, por lo que el hype está más que servido en Tren a Nueva York, sin todavía nueva fecha de estreno.