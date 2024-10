TVE ficha a la podemita Henar Álvarez, denunciada por «promocionar el asesinato a hombres»

TVE ha fichado a Henar Álvarez, denunciada por «promocionar el asesinato de hombres», entre otras cosas. La humorista será la presentadora de un late night que estará producido por Jordi Évole, quien conoció a Henar en una de las entregas de Lo de Évole (LaSexta). Álvarez se suma así a la lista de afines al gobierno que trabajan para la cadena pública (David Broncano, Inés Hernand, Pablo Iglesias…). El caso de esta cómica es polémico si tenemos en cuenta varios escándalos de su pasado. En 2021, por ejemplo, la Asociación Hombres Maltratados interpuso una querella contra Henar Álvarez, que también es co-presentadora del programa Buenismo Bien en la Cadena Ser. El motivo: felicitar a mujeres por cercenar el pene a sus parejas y promocionar la violencia o el asesinato de hombres, según denunció esta asociación. En otra ocasión, en ese mismo espacio radiofónico, Henar, siempre muy crítica con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a decir que en la capital «hay más fachas que otra cosa».

Durante la pasada temporada de Lo de Évole (LaSexta), hubo un programa dedicado a Henar Álvarez en el que la humorista charlaba con Jordi Évole por las calles de Madrid. Ambos charlaron de feminismo, política, y maternidad («Soy mejor padre que madre», llegó a confesar ella). De ese encuentro nació la idea de que Henar tuviese su propio programa.

«Jordi me lo comentó varias veces durante la grabación. Me preguntó si yo haría un late show y si era así, él me lo produciría», ha confesado la propia Henar en su redes sociales para confirmar la noticia que ya había adelantado el portal Vertele, donde se explica que será un programa semanal y que irá a la plataforma RTVE Play.

La denuncia contra Henar Álvarez

En 2021 la Asociación Hombres Maltratados interpuso una querella contra Henar Álvarez, que también es co-presentadora del programa Buenismo Bien en la Cadena Ser. El motivo: felicitar a mujeres por cercenar el pene a sus parejas y promocionar la violencia o el asesinato de hombres, según denunció esta asociación. Valentina Ortiz, portavoz de la asociación y youtuber, explicó entonces a OKDIARIO Andalucía los motivos de la denuncia.

En este programa, Álvarez tiene una sección titulada Mujeres que perdieron las formas pero no la razón, donde se dedica activamente a promocionar la violencia e incluso el asesinato de hombres por razones tales como “que se aburrían” o que “el marido volvió ciego de la guerra y se daba cuenta de que ella se follaba a otros hombres en casa”, según denunció la Asociación Hombres Maltratados.

«Henar, en su desdén, llegó incluso recientemente a felicitar a una mujer en Motril que le cercenó el pene a su pareja sentimental debido a un presunto abuso sexual que posteriormente se desmintió por las propias cámaras de seguridad del lugar. Evidentemente, por estas declaraciones jamás se disculpó», explicaron desde la mencionada asociación a OKDIARIO.

Entre otras de sus «hazañas» en el programa, tras felicitar a una mujer que mató a su ex-marido y a su nueva esposa porque supuestamente éste le ejercía «luz de gas», uno de sus compañeros de programa quiso disculparla y dijo: «Desde aquí animamos a la gente a que no mate a la gente…», a lo que ella contestó sin más reflexión: «No, animamos a la gente a que no haga luz de gas», instando así a comprender que, en caso de hacerlo, es normal recibir la muerte como castigo.

Henar Álvarez contra Ayuso

En marzo de 2021, Henar también también creó polémica en el mismo programa de la Cadena Ser insultado a los madrileños con el único fin de atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Estábamos en campaña por las elecciones autonómicas y uno de los presentadores de Buenismo Bien, Manuel Burque, dijo: «Nos tenemos que inmolar en Madrid» porque «si gobierna la extrema derecha con Ayuso, nos inmolamos, nos sacrificamos por España y el resto de España va a odiar a Ayuso y nunca ganará la extrema derecha». A esto, Henar añadió: «Yo creo que hay más fachas que otra cosa en Madrid. Darle mucha voz a lo que diga Ayuso no va a hacer que la gente se inmole contra ella sino que van a hacer que todos los fachas salgan de sus cuevas y se vayan a votar. Cuantas más tonterías dice Ayuso, más gente que piensa tonterías en su casa. Uy, con esta tontería sí que estoy de acuerdo».