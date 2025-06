Tráiler de ‘The Lost Bus’: Matthew McConaughey es un conductor de autobús heroico para Apple TV

Tras una larga pausa en el mundo de la interpretación, Matthew McConaughey regresa a la primera línea de la industria audiovisual con The Lost Bus. Una película para Apple TV + en la que el ganador del Oscar pondrá todo su heroicismo al interpretar a un entregado conductor de autobús en medio de una catástrofe natural. El terminal de vídeo bajo demanda acaba de mostrar el primer adelanto del que sin duda, representa uno de los estrenos más esperados del streaming tras el verano.

Sin todavía una fecha de estreno oficial, Apple describió The Lost Bus en un comunicado como «una aventura emocionante a través de uno de los incendios forestales más mortíferos de Estados Unidos». Pues, como bien explican desde la marca, esta historia está inspirada en hechos reales nos pondrá en la piel del conductor y de una maestra que intentarán salvar la vida de 22 niños en medio de un terrorífico infierno de fuego y llamas. Y para retratar ese «heroísmo silencioso», no se nos ocurre una mejor presencia que la de su director: Paul Grengrass. El cineasta británico ha estado nominado al Oscar hasta en dos ocasiones. La primera a la mejor dirección gracias a United 93 (2006), mientras que la segunda llegó siete años después en la categoría de mejor película por Capitán Phillips (2013). Ambas fueron representaciones reales de héroes desconocidos para el gran público y por ello, Grengrass es esa figura que entiende a la perfección las necesidades narrativas de esta tipología de largometrajes.

De hecho, el británico ha coescrito la historia junto al guionista Brad Ingelsby, responsable del la creación de la serie Mare of Easttown y escritor de Echo Valley, otra esperada cinta que aterrizará en el catálogo de Apple TV de forma inminente. Grengrass describe la historia como un «heroísmo silencioso» y ha manifestado lo honrado que se siente de que lo eligiesen como realizador para contarla. Porque en realidad, The Lost Bus parte del libro Paraíso: La lucha de un pueblo por sobrevivir a un incendio forestal en Estados Unidos, escrito por Lizzie Johnson.

Tráiler de ‘The Lost Bus’

El tráiler de The Lost Bus es en realidad, un breve material promocional en el que podemos ver como el personaje de McConaughey toma la decisión de contestar la llamada de su radio para acudir-no sin antes mirar la fotografía de su hijo pequeño-al rescate de los pequeños alumnos de un colegio.

El filme está producido por el propio Ingelsby, Gregory Goodman y Jason Blum, jefe del reconocido sello Blumhouse Productions. También participa como productora la actriz Jamie Lee Curtis, con su compañía Comet Pictures. Aparte de McConaughey, la producción tiene en su reparto a America Ferrera (Barbie), Yul Vazquez (La guerra de los mundos), Ashlie Atkinson (Infiltrado en el KKKlan) y Danny McCarthy (Prision Break), entre otros.

El regreso de McConaughey

El ganador de la estatuilla por Dallas Buyers Club (2013) viene de tomarse un descanso de casi un lustro de los papeles acción, aunque su motivación para regresar de verdad a los papeles principales vino tras actuar en The Rivals of Amziah King, otro thriller que todavía tiene una fecha de estreno pendiente para 2025. Pero según le contó en una entrevista a Variety, el papel le ayudó a revivir su amor por la actuación y a través de él de alguna forma, descubrió que la interpretación podía funcionar como un «descanso» de su vida personal.

«Recordé un par de cosas: Primero, cuánto disfruto actuando. Segundo, recordé ‘Oye Matthew, eres buenísimo en esto’. Y tercero, recordé que actuar es como unas vacaciones para mí, y con vacaciones me refiero a que, cuando actúo, me concentro exclusivamente en eso. Cuando salgo por la puerta por la mañana, mi esposa me dice ‘Ve a darlo todo. Tengo a los niños. Estamos bien’. Eso son vacaciones. Porque no estoy haciendo varias cosas a la vez. No compartimento todo. Estoy totalmente concentrado en encontrar la verdad de mi personaje».

Además The Rivals of Amziah King y de The Lost Bus, McConaughey tiene pendiente el estreno en 2026 de la serie Brothers, junto a Woody Harrelson. Al mismo tiempo, ambos se encuentran en medio de los rumores para regresar a sus papeles de Rust Cohle y Martin Hart en una hipotética continuación de la primera temporada de True Detective (2014).

Con una banda sonora compuesta por el nueve veces nominado al Oscar, James Newton Howard, The Lost Bus llegará directamente al terminal de Apple en algún momento entre el mes de octubre y diciembre de este año.