Tráiler de la segunda temporada de ‘Separación’: la distopía empresarial vuelve a Apple TV +

Por fin, la espera de la segunda temporada de Separación parece estar llegando a su fin. Una tardanza de la que Ben Stiller se hizo eco hace una semana, atribuyendo esa pausa a la huelga de guionistas en Hollywood y al cuidado que los escritores han querido tener con el desarrollo narrativo de los acontecimientos de este drama distópico de oficinistas que trata temas tan universales como los conflictos de la conciliación laboral a través de una sátira vertebrada en la ciencia ficción . El producto-seguramente el más brillante de Apple TV-acaba de mostrar un primer tráiler donde se nos prepara para todas las problemáticas psicológicas de un protagonista que desea escapar ese desdoblamiento laberíntico donde está atrapado como trabajador.

El planteamiento inicial para quien no conozca de qué va la serie, nos pone en la piel de Mark Scout (Adam Scott), el líder de un equipo donde los empleados se han sometido a una cirugía electiva, la cual divide sus recuerdos entre su trabajo y su vida personal. Es decir, el trabajador nunca existe fuera de las oficinas y la persona fuera de su puesto no conoce para nada la labor que desempeña en Lumon Industries, la marca pionera en este nuevo sistema. La división termina provocando una vida particularmente idílica para las versiones de fuera, pero una experiencia tortuosa para los trabajadores. Esto termina generando toda una serie de tramas encadenadas que llevan a una investigación problemática por parte de los empleados, al mismo tiempo que se generan varios misterios e inquietudes sobre el desarrollo y las motivaciones finales de una organización que no quedan todavía nada claras.

(A continuación pueden mencionarse algunos spoilers de la primera temporada de Separación).

Segunda temporada de ‘Separación’

Hacia el final de la primera ronda de capítulos de la serie estrenada en 2022, Mark y buena parte de su departamento (al que dan vida Britt Lower, Zach Cherry y John Turturro) hacen algunos descubrimientos relevantes sobre lo que realmente parece estar sucediendo dentro de la sede de Lumon y desde luego, en la segunda temporada de Separación puede apreciarse como la historia de estos personajes va a adquirir un cariz de espectacularidad y dimensión más grandes, después de ser considerados como famosos miembros de una iniciativa que en palabras de uno de los nuevos personajes «se recordará como uno de los mayores momentos de la historia de este planeta».

La ficción también está protagonizada por Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, Christopher Walken y Patricia Arquette. Mientras que para la nueva tanda de episodios se han unido varias incorporaciones en el reparto, como Sarah Bock, Ólafur Darri Ólafsson, Gwendoline Christie, Bob Balaban y Alia Shawkat. Como sucedió ya en la primera temporada, Dan Erickson vuelve a ejercer de creador, guionista y productor ejecutivo acompañado de Ben Stiller, quien del mismo modo tiene su posición en los despachos y dirige cinco episodios de la continuación. La dirección del resto de los capítulos viene dada por los realizadores Uta Bresiewitz, Sam Donovan y Jessica Lee Gagné. A diferencia de otras ficciones donde existe un misterio corporativista en la trama que nunca parece terminar de solventarse, el tráiler ofrece una perspectiva resolutiva de las motivaciones de Lumon, aparte de apuntar hacia una indagación sobre el pasado y origen de la fundación de esta corporación. Porque, al igual que sucede con la nueva trabajadora que entra en la primera temporada, el público desconoce cuál es la función o el objetivo de ese desempeño oficinista tan frío y artificial.

Se espera que la segunda temporada de Separación reciba tantos elogios como la primera, la cual llegó a estar nominada a siete premios Emmy, incluido el de Mejor serie dramática. No obstante y a pesar del reconocimiento académico en el circuito de galardones, la creación de Erickson no obtuvo ningún de recompensa, más allá de los galardones del Sindicato de Guionistas (WGA) celebrados en 2023.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada?

La segunda temporada de Separación constará de 10 episodios, llegando el primer capítulo de forma global a Apple TV + el 17 de enero de 2025. Los episodios posteriores, irán apareciendo de forma semanal hasta el final, programado para el 21 de marzo.

Con motivo promocional de la llegada del seguimiento, los fans tendrán de forma complementaria un podcast oficial con Ben Stiller y Scott que se llamará simple y llanamente «The Severance Podcast» A partir del 7 de enero, los dos primeros capítulos estarán enfocados en actualizar la memoria de los espectadores sobre lo que pudieron ver en la primera temporada, antes de abordar de lleno el decurso de la inquietante trama de la gigantesca comuna empresarial de Lumon Industries.