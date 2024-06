Tráiler de ‘Red One’: Dwayne Johnson y Chris Evans tienen que rescatar a Papá Noel

Tras varios problemas en su producción, Warner Bros y la MGM (Metro Goldwyn Mayer) por fin han lanzado el primer tráiler de Red One. Una película navideña que apuesta claramente por la acción y el humor, apoyándose en un reparto lleno de estrellas capitaneado por Dwayne Johnson y Chris Evans. Ambos, tendrán que formar el antagónico equipo que debe rescatar Papá Noel y de paso, salvar la Navidad.

En la historia, Johnson interpreta al jefe de seguridad del Polo Norte, quien ademas de entrenar al fornido Santa Klaus de J.K. Simmons deberá liderar el rescate tras el tremendo fallo en su puesto. Pero el héroe de acción no estará solo, ya que deberá contar con la ayuda del mejor rastreador del mundo, el cazarrecompensas infame al que da vida Evans. Así, la ficción se presenta como una Buddy movie en la que estas dos diferentes personalidades deberán colaborar, luchando contra mitos fantásticos de los cuentos y utilizando los juguetes como herramientas reales para cumplir su misión.

Tráiler de ‘Red One’: acción navideña

Red One está dirigida por Jake Kasdan, responsable de Jumanji: Bienvenidos a la jungla y Jumanji: Siguiente nivel, ambas protagonizadas por Johnson. El actor se ha rodeado de colaboradores habituales para sacar adelante esta historia adaptada al guion por Chris Morgan, el responsable de escribir la mayor parte de entregas de la saga Fast & Furious. Morgan debutó precisamente escribiendo el libreto de Cellular, un remake que fue paralelamente, uno de los primeros acercamientos de Evans a la gran pantalla. La idea original de la trama parte de Hiram García, el productor ejecutivo de Seven Bucks Productions, el sello cinematográfico con el que “La Roca” firma la mayoría de sus proyectos. El resto del elenco lo forman Kiernan Shipka (Mad Men), Lucy Liu (Kill Bill), Bonnie Hunt (Rain Man), Nick Kroll (No te preocupes querida) y Kristofer Hivju (Juego de Tronos).

El primer adelanto de Red One parece una apuesta clara para reunir a las familias para las fiestas, aprovechando el tirón comercial de la época. Un reclamo lleno de efectos especiales y elementos fantásticos que pretenden ser un atractivo lo suficientemente lucrativo, como para compensar su elevado presupuesto de 250 millones de dólares. Una inversión que por otra parte, puede comprobarse en el tráiler inicial, donde los efectos digitales son las guirnaldas este árbol sin demasiadas pretensiones más allá de la explotación comercial. Fuera de la ficción, el desarrollo ha puesto en el ojo del huracán a Johnson. El ex luchador de la WWE, aparte de embolsarse 50 millones de dólares de caché, fue objeto de la controversia de un rodaje complicado.

Los problemas con Dwayne Johnson

Red One se ha encontrado con varios problemas en el desarrollo. El primero de ellos la pasada huelga de guionistas y actores que impidió la llegada de la cinta a los cines en su fecha original, las Navidades del 2023. Pero sobre todo, el blockbuster ha sido objeto de noticias y comentarios atacando la actitud de la estrella de Jungle Cruise en el set. Por lo visto, el actor ha sido un desastre en términos de puntualidad, apareciendo por el set hasta ocho horas más tarde de lo marcado en el itinerario del rodaje. Una fuente de The Wrap confirmó la información declarando que Johnson se negaba a trabajar «más de cuatro o cinco horas al día», disparando así los costes del presupuesto inicial.

Según la información filtrada hace algunos meses, otro de los grandes problemas habría sido la reducida experiencia de la propia productora de Johnson con García a la cabeza, contra el que la fuente se habría despachado bastante a gusto: «Pasó de hacer los batidos de proteínas de Dwayne a dirigir su compañía».

¿Cuándo se estrenará ‘Red One’?

Distribuida por Warner para su llegada a las salas y con un futuro exclusivo seguramente en Prime Video, Red One llegará a las salas de todo el mundo el próximo 15 de noviembre. En el presente 2024, Johnson volverá a poner su voz a Maui en Vaiana 2, mientras que en 2025 recuperará su protagonismo en Fast X: Parte 2. Año en el que además dará el salto al cine independiente de A24, protagonizando el biopic The Smashing Machine a las órdenes de Ben Safdie. Por su parte, Evans el año que viene también apostará por directores de perfil autoral, apareciendo en la Sacrifice de Romain Gavras, Materialist de Celine Song y Honey Don’t de Ethan Coen.