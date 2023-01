Todd Field revela cómo Tom Cruise le ayudó a salvar su película de Harvey Weinstein

El cineasta Todd Field está en boca de todas las consideraciones a los grandes premios gracias a TÁR, su última película en la que Cate Blanchett es la protagonista. Pero a pesar de tener una breve filmografía, el californiano no ha estado exento de los clásicos problemas en las producciones hollywoodienses, sobre todo si detrás de tu ópera prima se encontraba Harvey Weinstein. Antes de ser condenado y de montar su propia compañía con su hermano, era muy conocido por querer recortar las películas de todos los directores con los que trabajaba.

Hablamos de principios de los 2000. Por aquel entonces Field iniciaba su carrera con En la habitación, un drama que llegó a estar nominada a 5 premios Oscar. Esta debutó en Sundance y aunque fue enormemente elogiada en el festival, el director ya conocía la particularidad del infame productor con “la tijera” que utilizaba en los montajes de sus producciones. Años más tarde como pudimos comprobar, ese no se acercaba a ser ni el menor de sus problemas profesionales. Hablando con The New Yorker, el realizador confesó que el consejo que finalmente evitó el desastre le llegó del actor Tom Cruise:

“Estaba llorando en el baño” comenzaba contando Field. “Llamé a Tom Cruise y le dije ‘Algo terrible ha sucedido’. Básicamente me dijo ‘Así es como lo vas a jugar. Te tomará seis meses y lo vencerás, pero tienes que hacer exactamente lo que te voy a decir que hagas, paso a paso’”. Pero, ¿cuál fue el consejo del actor de Misión Imposible? Pues sorprendentemente, dejar sin oposición que Weinstein hiciese todos los cambios que quisiera, sin objeciones. De esta forma, cuando la película reeditada tuviese malas pruebas en los primeros test con el público, Field debería recordarle al productor ejecutivo de Miramax esas mismas consideraciones negativas, atrayéndole hacia su versión.

El director hizo exactamente eso y el plan funcionó como Cruise predijo. Con ello, En la habitación terminó estando nominada a premios como Mejor película y guion adaptado en los Oscar. Su última película narra la grabación más importante de una líder de orquesta que tiene como único apoyo a su hija pequeña de seis años.

TÁR llegará a los cines españoles el próximo 27 de enero y supondrá el tercer largometraje en la carrera del director tras En la habitación y Juegos secretos.